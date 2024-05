Malik Tillman blijft: PSV neemt Amerikaan definitief over van Bayern München

Malik Tillman blijft bij PSV. Dat maakt de Eindhovense club vrijdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige Amerikaan wordt dit seizoen door PSV gehuurd van Bayern München, en had de optie om hem daarna te kopen van de Duitse club. Die optie wordt nu dus gelicht. Tillman tekent een contract tot medio 2028 in het Philips Stadion.

Op de website van PSV reageert Tillman, die volgens het Eindhovens Dagblad zo'n twaalf miljoen euro heeft gekost, op het nieuws. “Ik ben heel blij dat ik langer bij PSV blijf. Het eerste seizoen is geweldig geweest en ik hoop dat we de komende jaren nog veel prijzen gaan pakken. Dat geeft me het vertrouwen dat ik hier op de juiste plek ben en dat ik me hier kan ontwikkelen tot een nog betere voetballer.”

Ook technisch directeur Earnest Stewart is blij dat Tillman langer blijft. "Malik heeft dit seizoen zijn waarde meer dan bewezen. Het is een fantastische voetballer met ontzettend veel kwaliteiten. Daarnaast heeft hij ook nog eens een geweldige ontwikkeling doorgemaakt, als voetballer en als mens. Ik ben erg blij dat hij nog lang voor PSV speelt."

Tillman doorliep de jeugdopleiding van Bayern. Toen hij negentien was maakte hij voor die club ook zijn debuut in het betaald voetbal. In het seizoen 2022/23 speelde hij een jaar op huurbasis voor het Schotse Rangers.

Vorig jaar zomer keerde hij terug bij Bayern, maar dat duurde niet lang: PSV klopte aan, en de clubs bereikten een akkoord over een huurovereenkomst. Dit seizoen is de aanvallende middenvelder belangrijk voor de Eindhovenaren, met tot dusver 9 goals en 15 assists in 38 officiële duels.

Als kers op de taart werd Tillman vorige week landskampioen met PSV, toen Sparta Rotterdam in eigen huis met 4-2 werd verslagen. De samenwerking blijkt een dusdanig succes, dat beide partijen nu hebben besloten langer met elkaar door te willen.

Sergiño Dest

Donderdag werd nog bekend dat een andere huurling van PSV, Sergiño Dest, de club lijkt te gaan verlaten. Volgensen hethebben de Eindhovenaren besloten om de koopoptie die in het contract van de vleugelverdediger is opgenomen niet te lichten.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties