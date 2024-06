Málaga promoveert dankzij goal in minuut 121 en klimt uit de krochten van Spanje

Málaga is zaterdagavond ten koste van Nàstic Tarragona gepromoveerd naar de Liga Hypermotion, het tweede profniveau in Spanje. In de finale van de play-offs won Nàstic in de reguliere speeltijd met 1-0 na de eerdere 2-1 overwinning van Málaga in het heenduel, waardoor een verlenging uitkomst moest brengen. Los Boquerones kwamen nog met 2-0 achter, maar dankzij goals in de 106de en 121ste minuut greep de club toch nog de promotie.

Nàstic Tarragona - Málaga (2-2, na verlenging)

Málaga had na de 2-1 zege in het heenduel voldoende aan een gelijkspel. Toen Nàstic in de 63ste minuut met tien man kwam te staan na een dubbele gele - en dus rode - kaart voor Nacho González, leek de buit al binnen voor Málaga. Niets bleek minder waar.

Tien minuten na de rode kaart kwam Nàstic op een 1-0 voorsprong dankzij een treffer van Alan Godoy. In de reguliere speeltijd kwam er aan die stand geen verandering meer, waardoor een verlenging uitkomst moest bieden.

?? ¡ESTO ES UNA LOCURA!



?? El @MalagaCF logra el gol que le da el ascenso en la última jugada de la prórroga.



?? @fef_tv#NàsticMálaga | #PrimeraFederación pic.twitter.com/9leRktDH3F — Primera Federación (@Primera_RFEF) June 22, 2024

Die verlenging begon rampzalig voor Málaga, dat binnen drie minuten al tegen een 2-0 achterstand moest aankijken. Gorka Santamaria kreeg het doelpunt achter zijn naam. Pas een kwartier later wist Málaga de aansluitingstreffer aan te tekenen. Dioni scoorde uit de rebound nadat doelman Alberto Varo Lara de bal losliet: 2-1.

Rond de 116de minuut werd de wedstrijd nog tijdelijk stilgelegd. Supporters van de thuisploeg hadden dusdanig veel ballen die op de tribune waren beland niet teruggeven, waardoor de ballenjongens zonder ballen kwamen te zitten.

Toen de jongens weer ballen hadden, werd de wedstrijd hervat. Málaga zorgde voor een totale sensatie door in de allerlaatste seconde de 2-2 aan te tekenen. Na een carambole voor het doel gaf de zeventienjarige Antonio Cordero het laatste zetje.

Afgelopen seizoen daalde Málaga af naar de Primera Federación RFEF, het derde profniveau in Spanje. De voormalig werkgever van onder meer Joris Mathijsen en Ruud van Nistelrooij was ver afgegleden, maar keert nu weer terug naar de Segunda División. In 2013 haalde Málaga nog de kwartfinale van de Champions League, waarin het verloor van Borussia Dortmund.

AASDDFGJKHLJSDFWKFYDFWKCGFEJCKRGF — Málaga CF (@MalagaCF) June 22, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties