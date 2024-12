Maarten Wijffels denkt dat de interlandloopbaan van Georginio Wijnaldum definitief ten einde is gekomen in 2024. De middenvelder (34), tegenwoordig actief voor Al-Ettifaq uit Saudi-Arabië, ontving na het EK in Duitsland van afgelopen zomer geen oproep meer van bondscoach Ronald Koeman.

''2024 is ook het jaar waarin de interlandcarrière van Wijnaldum, een grote speler die toch belangrijk is geweest voor Oranje, echt als een nachtkaars is uitgegaan. Echt roemloos'', concludeert Wijffels vrijdag in de AD Voetbalpodcast.

Wijffels brengt in herinnering dat er in 2023 het nodige te doen was om de transfer van Wijnaldum naar een land waar de mensenrechten nog steeds worden geschonden. Daarvoor was de middenvelder in zijn tijd bij Liverpool en later Paris Saint-Germain nog 'het boegbeeld van de racismediscussie', zo oordeelt de voetbalverslaggever.

''Daar is niets meer van over'', verzucht Wijffels. ''Wijnaldum is eigenlijk door de achterdeur verdwenen. We hebben hem nooit meer gehoord.'' Collega Sjoerd Mossou omschrijft de aftocht van Wijnaldum als 'pijnlijk'.

''Het begon allemaal bij de keuze om transfervrij naar Paris Saint-Germain te vertrekken. Waar hij te weinig aan spelen toekwam.'', doelt Mossou op de overgang van Wijnaldum van Liverpool naar PSG in de zomer van 2021. ''

''Hij heeft toch voor het geld gekozen, kwam daardoor klem te zitten en kon alleen nog maar naar de woestijn. Dat was financieel ook de enige optie, ook qua afkoopsom (circa acht miljoen euro, red.). Dan gaat je carrière op deze manier verloren, jammer'', aldus Mossou.

Wijnaldum maakte in september 2011 zijn debuut voor het Nederlands elftal en staat jaren later op 96 interlands (28 goals). Op het afgelopen EK was de middenvelder in de poulefase steevast invaller. In de knock-outfase kwam Wijnaldum niet in actie voor Oranje, dat in de halve finale strandde.