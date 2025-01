Maarten Martens verrast met één naam in opstelling AZ tegen AS Roma

Niet Troy Parrott, maar Mexx Meerdink staat in de basis in het Europa League-duel van AZ met AS Roma. De spits moet het doorgaans doen met invalbeurten, maar krijgt nu de kans vanaf het begin. Het duel begint om 18.45 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Achterin en op het middenveld vallen er geen verrassingen waar te nemen. Rome-Jayden Owusu-Oduro verdedigt het doel. De verdediging bestaat uit Seiya Maikuma, Wouter Goes, Alexandre Penetra en David Möller Wolfe.

Jordy Clasie is op het middenveld de controleur van dienst. De Haarlemmer vormt die linie met Peer Koopmeiners en de meer aanvallend ingestelde Sven Mijnans.

In de voorhoede valt de keuze van Martens dus op Meerdink, die de laatste tijd een goede indruk maakt. Ernest Poku en Mayckel Lahdo zijn de vleugelspelers bij afwezigheid van Ruben van Bommel en Ibrahim Sadiq.

AS Roma heeft eveneens een sterk elftal op de been gebracht. Zo wordt de voorhoede gevormd door Paulo Dybala, Artem Dovbyk en Alexis Saelemaekers.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Poku, Meerdink, Lahdo.

Opstelling AS Roma: Svilar; Celik, Hummels, Ndicka, Angeliño; Koné, Paredes, Pisilli; Dybala, Dovbyk, Saelemaekers.