Maak kennis met het Malinese wonderkind Yalcouyé: dit is waarom Ajax, PSV en Liverpool hem op de radar hebben staan

Malick Junior Yalcouyé speelt pas sinds februari van dit jaar in Europa en is maar 1,69 meter lang. Toch zit een groot aantal gerenommeerde Europese clubs, (waaronder Ajax, PSV, Liverpool en Bayern München) achter deze Malinese middenvelder in Zweedse dienst aan. Als je inzoomt op zijn specifieke kwaliteiten zie je meteen waarom. Een analyse van deze uitzonderlijke dribbelaar waarin we inzoomen op zijn sterktes, zwaktes en ingaan op wat hij kan toevoegen aan het spel van Ajax en PSV.

Wie is hij?

Op slechts achttienjarige leeftijd heeft Yalcouyé tijdens zijn debuutseizoen in Europa al een enorme impact gemaakt in de Zweedse hoogste divisie, de Allsvenskan. Hij kwam in 2024 bij IFK Göteborg van de gerenommeerde Ivoriaanse academie ASEC Mimosas, in de voetsporen tredend van vele succesvolle spelers die de afgelopen jaren een soortgelijke stap hebben gezet. Veel van deze spelers zijn bij Hammarby aan hun Europese avontuur begonnen, dankzij de nauwe band tussen de twee clubs, maar Yalcouyé koos voor een vervolgstap bij competitiegenoot IFK Göteborg.

Yalcouyé had slechts één officiële wedstrijd in zijn profcarrière gespeeld voordat hij bij IFK kwam, een optreden van slechts 13 minuten in de CAF Champions League in 2023. Hij was dus onervaren en nieuw in het betaald voetbal toen hij afgelopen winter in Göteborg aankwam. Ondanks de aanpassing aan het klimaat van het winterse Noord-Europa verdiende hij al snel een basisplaats in het klassieke blauw-witte shirt door zijn uitstekende prestaties in bekerduels eind februari en begin maart. Toen het Allsvenskan-seizoen begon in april had hij zijn plek in het basisteam van IFK al verdiend en daarin maakt hij nu zeer grote indruk.

Ondanks dat hij nog maar een half jaar schittert in het shirt van IFK Göteborg, staat zijn club open voor een transfer mits er daarmee een recordbedrag geïnd kan worden. Technisch directeur Ola Larsson gaf onlangs aan minimaal het dubbele te willen ontvangen van het huidige transferrecord van rond de 4 miljoen euro. Die ontvingen ze in 2019 van KRC Genk toen de Belgen Benjamin Nygren overnamen. Die maakte daar echter geen onuitwisbare indruk en speelt nu - na een uitleenperiode bij Heerenveen - in Denemarken bij FC Nordsjaelland.

Wat doet hij goed?

Yalcouyé is een dynamische centrale middenvelder die uitblinkt in een box-to-box rol. Hij heeft een zeer grote werkethiek en bestrijkt veel ruimte, zowel verticaal als horizontaal op het veld. Zijn uitstekende gevoel voor positie zorgt voor veel balheroveringen door tackles en intercepties. Yalcouyé is goed in het lezen van het spel, waardoor hij goed op passes kan anticiperen en zich dicht bij de passlijnen kan positioneren. Zijn timing bij tackles is uitstekend, en hij wint vaak de bal door snel te anticiperen. Zijn intense speelstijl stelt hem in staat om het veld met onvermoeibare snelheid te bestrijken, waardoor zijn defensieve spel zeer effectief is.

Malick Yalcouyé - Dribbling from FootballSE24 on Vimeo.

Yalcouyé is zeer actief met en zonder de bal en maakt gemiddeld 14,34 aanvallende en verdedigende acties per wedstrijd. Hij heeft de meeste succesvolle aanvallende acties per 90 minuten van alle centrale middenvelders uit de Zweedse competitie, wat zijn enorme betrokkenheid in het veldspel aantoont. Ondanks zijn slanke en ogenschijnlijk zwakke gestalte is hij buitengewoon wendbaar en kan hij moeiteloos van richting veranderen. Deze wendbaarheid is zeer nuttig zowel in balbezit als zonder bal. Met de bal aan zijn voeten gebruikt hij zijn behendigheid en snelle voetenwerk om tegenstanders te misleiden en vooruit te dribbelen, zelfs in kleine ruimtes onder druk.

Wanneer hij zonder bal beweegt om ruimte te creëren of te ontvangen, zijn Yalcouyé's bewegingen en loopacties onvoorspelbaar en moeilijk te volgen door snelle richtingsveranderingen en snelle acceleratie. In verdedigende situaties heeft hij een groot bewegingsbereik, waardoor hij zijn lichaam en positie kan aanpassen aan de situatie. Hij kan terugvallen en wachten om het duel aan te gaan, maar kiest er vaker voor om zo snel mogelijk in te grijpen en verovert zo regelmatig de bal.

Onderstaande wedstrijdsituatie illustreert goed zijn intensieve speelstijl. We zien zijn hoge startpositie in een middenveld van drie, met een verdedigende middenvelder achter hem die dekking biedt. Dit stelt hem in staat om goed te anticiperen op de situatie en zijn snelheid te gebruiken om de bal te onderscheppen, op te dribbelen en een kwestie van seconden een pass naar de zestien van de tegenstander te vinden.

Malick Yalcouyé - Progression from FootballSE24 on Vimeo.

Ondanks zijn kleine gestalte gaat hij graag duels aan, gebruikt zijn lichaam goed en toont een robuuste balans om op zijn voeten te blijven en tegenstanders uit hun evenwicht te brengen. Hij mag dan fysiek niemand domineren, maar zijn balans, scherpe wendbaarheid en lange benen stellen hem in staat om consequent als winnaar uit de strijd te komen. Hij is betrokken bij 7,77 duels per wedstrijd. Van deze defensieve duels wint hij 70,33%, slechts drie Allsvenskan-middenvelders presteren beter dit seizoen.

Yalcouyé is een uitzonderlijke dribbelaar, die indrukwekkende wendbaarheid en listige bewegingen in huis heeft waardoor hij verdedigers kan ontwijken met snelle schijn- en lichaamsbewegingen. Zijn dribbelvolume overtreft dat van elke andere centrale middenvelder, met een slagingspercentage van 57,47%, wat behoorlijk hoog is. Bovendien is hij effectief in het laatste derde deel van het veld, waar hij vaak naar de zijkanten beweegt om passopties te bieden en gevaarlijke voorzetten in het strafschopgebied aflevert met de nodige kracht en precisie.

Malick Yalcouyé - Cross from FootballSE24 on Vimeo.

Zijn vermogen om balbezit te behouden onder druk zorgt ervoor dat zijn teamgenoten genoeg vertrouwen in hem hebben om hem de bal toe te spelen in moeilijke situaties, omdat ze weten dat hij zichzelf uit de problemen kan manoeuvreren of een overtreding kan uitlokken. In 2024 werden op hem de meeste overtredingen gemaakt van alle spelers in de Allsvenskan, vaak terwijl hij zijn lange benen gebruikte om de bal met zijn lichaam af te schermen.

Zijn algehele technische vaardigheid is indrukwekkend. Hij anticipeert zeer goed op basis van de positie en benadering van tegenstanders, waardoor hij hen de indruk geeft dat ze een tackle kunnen maken voordat hij de bal net buiten hun bereik houdt. Nadat Yalcouyé hiermee de druk van de middenlinie heeft omzeild, biedt dit mogelijkheden om op te dribbelen in de ruimte, waarna hij passes kan geven aan medespelers die meedoen aan een aanval. Dit maakt hem zeer bruikbaar in de overgang van verdediging naar aanval, omdat hij zijn team snel door de linies loodst terwijl de tegenstander de restverdediging nog niet op orde heeft. Hoewel zijn progressieve passing niet bijzonder opvallend is, zijn zijn aanvallende uitbraken waardevol. Hij gebruikt zijn dribbelvaardigheid uitstekend om vrij te komen.

Waar kan hij zich verbeteren?

Er zijn ook vlakken waar hij niet in uitblinkt. Zoals eerder opgemerkt, is Yalcouyé van nature zeer slank en klein, wat betekent dat hij fysiek kan worden overmeesterd door grotere en sterkere tegenstanders. Ondanks zijn goede timing en anticipatie, wordt hij vaak geconfronteerd met uitdagingen die niet in zijn voordeel werken. Zijn fysieke beperkingen maken het ook moeilijk voor hem om uit te blinken in luchtduels. Met een lengte van slechts 1,69 meter kan hij springend weinig klaarspelen, en zijn kopduels zijn vaak meer pogingen om de tegenstander te verstoren om vrij te kunnen koppen dan zelf het spel te verplaatsen met zijn hoofd.

Yalcouyé's vermogen om met (zeer) hoge intensiteit te voetballen werkt over het algemeen goed voor hem, dankzij zijn onberispelijke timing, maar er zijn momenten waarop vaardige tegenstanders hem te slim af zijn en hij iets te laat ingrijpt. In zulke gevallen kunnen zijn tacklepogingen roekeloos lijken, wat leidt tot het maken van overtredingen of het voorbij worden gelopen met ruimte achter hem. Hierdoor heeft hij gemiddeld 1,45 overtredingen per wedstrijd gemaakt, wat resulteerde in 3 gele kaarten in 11 wedstrijden.

Qua passing komen zijn lange passpogingen niet overeen met zijn sterke vermogen om over korte afstanden te combineren. Hij geeft slechts 1,11 lange passes per wedstrijd met een zorgwekkend slagingspercentage van 23,08%, wat twijfels oproept over of hij het passbereik heeft om het tempo te bepalen vanuit diepere posities op het veld. Dit komt deels door een gebrek aan visie, omdat hij moeite heeft om mogelijkheden te zien om het spel te verleggen of lopers achter de verdediging te vinden. Bovendien ontbreekt het bij zijn pogingen vaak aan de gewenste richting of kracht wanneer hij deze passes geeft.

Deze vergelijking toont aan dat Yalcouyé (uiterst links) slecht scoort op het gebied van lange passes. Data van Wyscout.

Yalcouyé is bedreven in het vooruit dribbelen met de bal aan zijn voeten, maar hij moet werken aan het vinden van passes naar zijn teamgenoten verderop in het veld om het spel te versnellen. Hij geeft relatief weinig progressieve passes (kort & lang), met slechts 5,55 pogingen per wedstrijd. Zijn slagingspercentage is echter relatief hoog (78,46%), vergeleken met het divisiegemiddelde van 73,31%. Dit toont aan dat wanneer hij probeert de bal vooruit te bewegen, hij dat effectief doet. De passes die hij geeft zijn dus goed, vooral de kortere, maar hij onderneemt ze nu nog te weinig.

Yalcouyé is geen uitgesproken doelpuntenmaker.Hij neigt zijn kansen te overhaasten en mist vaak zijn pogingen. Wanneer hij zijn sterkere rechtervoet gebruikt en met de binnenkant van de voet mikt, kan hij zijn schoten op doel krijgen, maar ze missen vaak nauwkeurigheid en kracht, waardoor het voor de keeper makkelijk is deze te pareren. Wanneer hij probeert met de wreef te schieten, mist hij vaak de juiste balcontrole en eindigen zijn schoten naast het doel of zonder de nodige kracht om de keeper in de problemen te brengen. Te vaak is hij onstuimig wanneer hij schiet met wilde armen en een gebrek aan balans, in plaats van een vloeiende, soepele beweging. Hoewel zijn primaire rol in het team niet is om doelpunten te maken, zou het verbeteren van zijn schietvaardigheden hem gevaarlijker maken bij het oppikken van tweede ballen en het aansluiten op de rand van het strafschopgebied.

Malick Yalcouyé - Shots from FootballSE24 on Vimeo.

Hij levert zelden de beslissende pass en fungeert meer als een verbindingsspeler, die helpt het spel voorwaarts te verplaatsen met zijn loopacties. Hij kiest vaak voor veiligere passes in de voeten of naar de zijkanten en kan niet, zoals een Joey Veerman, het spel openbreken met een splijtende pass.

Belangrijke verbeterpunten voor hem zijn dus naast het verbeteren van zijn kopkracht en afronding, het creëren van meer passmogelijkheden, met name zijn lange passes zijn nu nog zwak.

Volgende stap: de Eredivisie?

Als we kijken naar andere spelers met een vergelijkbaar profiel met met zijn box-to-box spel, sterke motor, precieze controle en techniek, en opmerkelijke wendbaarheid schiet de naam van N’Golo Kanté binnen. Net als Kanté wordt Yalcouyé vaak gezien als een defensieve middenvelder, terwijl hij op zijn best eigenlijk een allround, proactieve middenvelder is. Liverpool is ook een van de clubs die met Yalcouyé in verband wordt gebracht. Hij roept hoogstwaarschijnlijk herinneringen op aan Naby Keïta. Hoewel Keïta meer aanvallende kwaliteiten had, rechtvaardigen de overeenkomsten in fysiek, wendbaarheid en bewegingspatronen tussen de twee spelers de vergelijking.

Ondanks interesse van grotere clubs zoals Liverpool en Bayern München lijkt een stap naar de Eredivisie een verstandigere keuze voor de ontwikkeling van Yalcouyé. Vanuit Nederlands perspectief wordt zowel Ajax als PSV met hem in verband gebracht, en hij lijkt momenteel nog betaalbaar voor beide clubs. Bij zowel PSV als Ajax zijn de komende zomer de nodige veranderingen op het middenveld te verwachten. Bij de Eindhovenaren lijkt Joey Veerman niet meer terug te keren, zeker niet na een succesvol EK met Oranje. En bij Ajax is het de vraag of Jordan Henderson blijft na een enigszins teleurstellend half jaar.

Yalcouyé vs. Veerman & Henderson

Zoals uit bovenstaande analyse blijkt is Yalcouyé een heel ander type speler dan de Volendamse maestro en de ervaren Engelsman. Veerman is bij PSV aanvallend van grote waarde voor zijn team met zijn met 7 doelpunten en 19 assists in alle competities in het afgelopen seizoen. Dat kan Yalcouyé niet brengen. Hij vertrouwt meer op zijn dribbelvaardigheden en duelkracht in plaats van zijn passkwaliteiten en verfijnde traptechniek zoals Veerman kan. Door het veelvuldige dribbelen worden er ook veel meer overtredingen op hem begaan per wedstrijd.

Zou hij Jordan Henderson op het middenveld van Ajax kunnen vervangen? Hoewel hij niet dezelfde fysieke capaciteiten heeft als Yalcouyé, gebruikt de Engelsman zijn fysiek goed in duels en is hij vaardig in passing. Maar het zijn twee verschillende type spelers. Henderson verstuurt drie keer zo vaak een progessieve pass per wedstrijd dan Yalcouyé. Daarentegen heeft Yalcouyé bijna twee keer zoveel progressieve runs per wedstrijd als Henderson. De Malinees kan zich onder druk van de tegenstander uitdribbelen. Zijn neiging om mee te doen in een aanval en vrij rond te zwerven op het veld maakt hem het meest geschikt om te spelen in een middenveld met drie spelers, met complementaire spelers naast hem. De dieptepasses zouden dan van een andere middenvelder (bijvoorbeeld Branco van den Boomen) moeten komen. Ook moet men (nog) niet veel scorend vermogen van hem verwachten.

Om het hoogste niveau te bereiken, moet Yalcouyé zich op een aantal vlakken verbeteren, meer variatie aan zijn spel toevoegen en minder voorspelbaar worden. Op achttienjarige leeftijd heeft hij nog voldoende tijd om bepaalde aspecten van zijn spel te verfijnen en fysiek te rijpen. Desalniettemin is het onwaarschijnlijk dat we Yalcouyé nog lang in Zweden zullen zien spelen, dit veelbesproken Malinese ‘wonderkind’ lijkt klaar voor een hoger podium. Wellicht biedt de Eredivisie hem dat vanaf volgend seizoen.

Deze analyse is geschreven door Dennis Liljeberg, een Zweedse voetbalscout en analist en onderdeel van 350 scouting.





