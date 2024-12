Luuk de Jong wekt woede met 'smerige' actie tegen Feyenoord

PSV had in de eerste helft geen kind aan Feyenoord, dat met een 2-0 ruststand de kleedkamers opzocht in het Philips Stadion. Als het aan Luuk de Jong had gelegen had Feyenoord niet meer met elf man op het veld gestaan, want de aanvoerder van PSV vroeg nadrukkelijk om een tweede gele kaart aan scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Het wordt De Jong absoluut niet in dank afgenomen door voetbalsupporters.

Het gebeurde in de 43ste minuut van de wedstrijd. Quinten Timber, die op dat moment al een kaart op zak had, hield op de helft van PSV vast bij Ismael Saibari, die anders kon wegdraaien. Gözübüyük floot terecht voor een overtreding.

Direct daarna ging De Jong met zijn armen wijd staan. De spits van PSV liep nadrukkelijk naar de scheidsrechter met het verzoek om Timber met een kaart te bestraffen. Timber was in de dertiende minuut al tegen een eerste gele kaart aangelopen vanwege een overtreding op Olivier Boscagli.

Gözübüyük vond de tweede overtreding van Timber niet ernstig genoeg voor een kaart en gaf De Jong dus nul op het rekest. Het onsportieve gedrag van De Jong leidt tot een stortvloed aan negatieve reacties op X.