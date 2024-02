Luuk de Jong moet lachen bij vraag over zeer discutabele penalty PSV

Luuk de Jong denkt dat PSV geluk heeft gehad toen de Eindhovenaren een penalty kregen tegen Borussia Dortmund (1-1) in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League. De aanvoerder van PSV noemt spreekt van een 'discutabel' moment.

Het voorval vond plaats zo'n tien minuten na de rust. Malik Tillman werd ingespeeld net binnen het strafschopgebied van Dortmund. Verdediger Mats Hummels wist de bal van de Amerikaan af te snoepen middels een sliding, maar raakte na het spelen van de bal ook het been van Tillman.

"Heel fijn dat je nog een penalty krijgt", begint De Jong over het moment. "Ik heb het nog niet teruggezien, maar het was volgens mij wel discutabel", zegt de spits lachend.

"Maar dat is dan de keuze van de scheidsrechter", vervolgt De Jong zijn verhaal. "Dan wordt het 1-1 en daar kan je zeker mee leven. En ik zie zeker ook kansen voor als we daarheen (uit bij Dortmund, red.) moeten."

De aanvalsleider, die de gegeven penalty mocht nemen en benutte, krijgt vervolgens de vraag of hij meteen wist in welke hoek hij zou schieten. De Jong lacht om het vraagstuk, om vervolgens antwoord te geven.

"Ik weet wel dat dat (de linkeronderhoek, red.) een beetje mijn hoek is, maar ik wacht ook altijd een beetje af wat de keeper doet. Hij (Alexander Meyer, red.) bleef nu heel lang wachten en uiteindelijk schiet ik goed hard in de hoek en dan is het moeilijk houdbaar", aldus De Jong.

"Heel fijn dat de strafschop erin ging, want dat was zeker een momentje dat de spanning toeneemt. Het was een goed moment voor ons om 1-1 te maken. Daarna zag je nog wel dat we probeerden de 2-1 te maken, maar zover zijn we helaas niet gekomen", besluit de doelpuntenmaker.

