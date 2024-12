Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Luis Suárez, die de selectie van Atlético Madrid heeft beloond na de gewonnen topper van Barcelona (1-2).

Atlético pakte zaterdagavond diep in blessuretijd de volle buit tegen Barcelona. Alexander Sørloth was in de 96ste minuut de grote held van de bezoekers met de winnende goal.

Barça kwam voor rust nog op voorsprong via Pedri, speelde goed en leek op weg naar de winst. Na weifelend verdedigen kwam Atlético terug in de tweede helft en stond de ploeg van Hansi Flick uiteindelijk met lege handen. Atlético is de nieuwe koploper met 41 punten, terwijl Barcelona op 38 punten blijft staan.

Suárez besloot de selectie van de Madrilenen na afloop te trakteren op avondeten uit zijn restaurant ‘Chalito’ nadat Barcelona met 1-2 over de knie was gelegd. Onder meer de Atlético Madrid-spelers Marcos Llorente en Koke poseren in de spelersbus trots met het uit het restaurant bezorgde avondeten.



De 37-jarige aanvaller speelde in het verleden 283 wedstrijden voor Barça, 200 meer dan voor Atlético. Hij voelt momenteel echter meer liefde voor Atlético.

Het komt ongetwijfeld door de wijze waarop hij bij Barcelona vertrok. Na het teleurstellende seizoen 2019/20, dat voor de Catalanen eindigde met een oorwassing tegen Bayern München (2-8) in de Champions League, wilde de club van Suárez af. De spits kreeg van toenmalig trainer Ronald Koeman telefonisch te horen dat er geen plek meer voor hem was.

Suárez koos uiteindelijk voor een transfer naar competitiegenoot en concurrent Atlético Madrid en dat bleek de juiste zet. Met 21 doelpunten hielp hij los Colchoneros direct aan de eerste landstitel sinds 2014.