Luis Figo gooit met commercial extra olie op het vuur richting Clásico

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Luis Figo, die de draak steekt met de fans van Barcelona.

Luis Figo heeft de spanning wat opgevoerd richting de Clásico tussen Real Madrid en Barcelona van zondag. De oud-middenvelder steekt in een commercial voor Uber Eats de draak met de fans van Barcelona.

Esta semana há El Clásico e a Uber Eats lançou uma genial campanha publicitária com Luís Figo ????pic.twitter.com/JiyL6B5Qrd — B24 (@B24PT) April 18, 2024

Figo maakte in 2000 de overstap van Barcelona naar Real Madrid, wat hem niet in dank werd afgenomen door de Catalaanse fans. Twee jaar later stond de Portugees centraal in wat een van de meest beruchte Clásico's ooit zou worden.

De stap van de Portugees naar de eeuwige rivaal werd hem niet in dank afgenomen door de supporters van Barcelona, die een varkenskop op het veld gooiden vanaf de tribunes van het Camp Nou. De wedstrijd werd daarop veertien minuten stilgelegd door scheidsrechter Medina Cantalejo.

22 jaar na het beruchte incident gooit Figo zelf wat olie op het vuur in een commercial voor Uber Eats. In de clip is te zien hoe de oud-speler leest over de gebeurtenissen van destijds, terwijl zijn raam wordt bekogeld met groenten.

