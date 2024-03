Luis Díaz staat met heerlijke assist aan de basis van zege Colombia op Spanje

Spanje heeft zijn topvorm richting EURO 2024 nog niet te pakken. La Furia Roja ging in Londen met 0-1 onderuit tegen Colombia. De winnende treffer werd na ruim een uur gemaakt door Daniel Muñoz, die schitterend bij de tweede paal binnenschoot na zeer fraai voorbereidend werk van Luis Díaz.

Bondscoach Luis de la Fuente koos in de spits voor Joselu. De aanvaller van Real Madrid werd in zijn rug gesteund door Mikel Oyarzabal, Mikel Moreno en Pablo Sarabia. Sterren als Lamine Yamal, Álvaro Morata en Nico Williams moesten het stellen met invalbeurten. Bij Colombia stond Mateo Cassierra in de punt van de aanval. De ex-Ajacied, tegenwoordig actief bij Zenit St. Petersburg, zag onder meer Luis Díaz in zijn rug staan.

Opgezweept door de vele Colombianen op de tribunes in het London Stadium maakten beide ploegen er een vermakelijke eerste helft van. Spanje genoot het balbezit, al deed het daar, mede door de felheid bij Colombia, weinig mee. Martín Zubimendi kwam desondanks dicht bij de openingstreffer, maar de middenvelder wist zijn kans net niet af te maken.

De snelheid van Luis Díaz, Jhon Arias en Jorge Carrascal bezorgde Spanje in de tegenstoot de nodige problemen, al bleven de écht grote kansen uit voor de Zuid-Amerikanen. Spanje kreeg nog een goede kans via Dani Vivian. De mandekker van Athletic Club zag zijn kopbal maar net over gaan.

Gerard Moreno kreeg vlak na rust de kans om de score alsnog te openen, maar zijn schot richting de linkerhoek werd knap uit het doel getikt door Camilo Vargas, Een klein kwartier na de onderbreking had James Rodriguez de score moeten openen. De 32-jarige spelmaker van São Paulo kreeg de bal in zijn voeten geschoven na zeer matig wegwerken van Vivian. James schoot teleurstellend over, maar kon even later alsnog juichen.

Luis Díaz maakte in de een-op-een gehakt van Vivian en gaf met links subtiel voor bij de tweede paal. Daniel Muñoz dook daar op en de verdediger van Crystal Palace schoot met een schitterende volley raak in de korte hoek: 1-0. Spanje kon in de fase na dat doelpunt weinig uitrichten, al loste Pedro Porro nog wel een gevaarlijk schot dat in het zijnet belandde.

Wat een ????????????! ????

De Spanjaarden zijn de explosieve Luis Díaz kwijt, en dat is gevaarlijk, want hij weet er wel raad mee ??#ZiggoSport #ESPCOL pic.twitter.com/g5LbZLKa1y — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 22, 2024

Spanje wist ook in de slotfase niet te overtuigen, al kwam Alejandro Grimaldo nog wel dichtbij. Zijn inzet ging maar net langs de voor hem verkeerde kant van de paal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties