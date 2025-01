Luciano Valente bezorgt FC Groningen eerste zege in Derby van het Noorden sinds 2018

FC Groningen heeft zaterdagavond voor het eerst sinds 11 november 2018 weer de Derby van het Noorden gewonnen van sc Heerenveen. In de kolkende Euroborg werd het 1-0, door een doelpunt van Luciano Valente. Door de zege klimt Groningen naar de veertiende plek in de Eredivisie. Heerenveen staat tiende.

Bij Groningen keerde Johan Hove terug in de basis, wat ten koste ging van Tika de Jonge. Hjalmar Ekdal en Dave Kwakman, die afgelopen week allebei op huurbasis aansloten bij de selectie van Dick Lukkien, begonnen op de bank.

Bij Heerenveen waren er twee wijzigingen in de basiself ten opzichte van de met 0-2 verloren wedstrijd tegen Ajax vorige week: Oliver Braude en Marcus Linday speelden in plaats van Hussein Ali en Amara Condé. De zieke Andries Noppert ontbrak bij Heerenveen, terwijl huurling Milos Lukovic voor het eerst op de bank zat.

De wedstrijd, die een kwartier later dan gepland begon vanwege een medisch noodgeval op de tribune, ging enigszins tam van start. Het eerste gevaar kwam na tien minuten van Stije Resink, wiens afstandsschot stijlvol uit de bovenhoek werd gehaald door Mickey van der Hart.

Vijf minuten later was daar ook de eerste kans voor Heerenveen. Levi Smans werd diep gestuurd en wipte de bal over Etienne Vaessen heen, maar Thijmen Blokzijl kon de bal nog voor de lijn wegwerken. Bovendien bleek Smans buitenspel te staan.

In het restant van de eerste helft kreeg Groningen de meeste kansen op de openingstreffer. Van der Hart keerde een afstandsschot van Mats Seuntjens, en kon ook voorkomen dat Thijs Oosting de rebound benutte. Even later bracht de doelman redding op een schot van Oosting in de korte hoek. Heerenveen werd nog gevaarlijk via Espen van Ee, maar Vaessen tikte de bal uit de hoek.

De tweede helft begon veelbelovend. Van der Hart keerde een geplaatst schot van Resink, en aan de andere kant van het veld stuitten Dimitris Rallis, Smans en Jacob Trenskow allemaal op Vaessen.

Na ruim een uur spelen was het dan eindelijk raak. Luciano Valente zag zijn schot via Sam Kersten en de binnenkant van de paal over de lijn rollen: 1-0 voor Groningen.

Met het halve uur dat nog resteerde had Heerenveen nog genoeg tijd om iets terug te doen, maar echt grote kansen wisten de Friezen niet meer te creëren. Zo boekte Groningen eindelijk weer een zege, én hield het voor de eerste keer ooit in vijf competitieduels op rij de nul in de Euroborg.