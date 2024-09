Lucas Ocampos verlaat Sevilla en gaat buiten Europa aan de slag

Lucas Ocampos is niet langer speler van Sevilla. De dertigjarige Argentijn draagt de komende drie seizoenen het shirt van Monterrey. De Mexicaanse topclub maakt ruim 7 miljoen euro over voor de voormalig Ajacied.

Ocampos droeg tijdens de eerste twee speelrondes van LaLiga nog de aanvoerdersband bij Sevilla. Toch heeft de Spaanse club besloten om mee te werken aan zijn vertrek. Met Ocampos ziet Sevilla een geliefde speler vertrekken.

De twaalfvoudig international van Argentinië stond begin deze zomer vijf jaar onder contract bij Sevilla. Ocampos werd in de zomer van 2019 voor 15 miljoen euro overgenomen van Olympique Marseille.

Met Sevilla won Ocampos tweemaal de Europa League. In totaal speelde hij 208 officiële duels als Rojiblanco, waarin de buitenspeler goed was voor 44 doelpunten en 22 assists. Nu zegt hij de Europese velden vaarwel.

Bij Monterrey, de voormalig club van Vincent Janssen, komt Ocampos een aantal bekende namen tegen. Voormalig PSV’er Hector Moreno is aanvoerder van de Mexicaanse club. Ook Jesús Corona, die in het verleden speelde voor FC Twente, staat onder contract bij Monterrey.

Spanjaard Sergio Canales, die jarenlang sterkhouder was bij Real Betis, maakte vorige zomer al een transfer naar Monterrey. Landgenoot Óliver Torres, die bij Sevilla samenspeelde met Ocampos, volgde deze zomer. De Argentijn zelf maakt twee maanden later dezelfde stap.

Ocampos vergaarde in Nederland vooral bekendheid door zijn mislukte uitleenbeurt aan Ajax. In de zomer van 2022 werd hij voor een huursom van liefst 4 miljoen euro opgepikt bij Sevilla. Namens de Amsterdamse club kwam hij slechts 114 minuten in actie, verdeeld over 6 optredens.