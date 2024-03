Luca Messori is ook in tweede duel Future Cup van grote waarde voor Ajax

Ajax Onder 17 heeft zaterdag de tweede wedstrijd op de Future Cup afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen de leeftijdsgenoten van Partizan Belgrado. Luca Messori gaf andermaal zijn visitekaartje af met de fraaie gelijkmaker na rust. Ajax Onder 17 won eerder deze zaterdag met 3-1 van Manchester City en heeft dus uitstekende papieren wat betreft de halve finale. De poulefase wordt zondag afgesloten tegen het Mexicaanse CF Pachuca.

Ajax Onder 17 - Partizan Belgrado 1-1

Naci Ünüvar, die eerder op de dag nog voor de belangrijke 2-1 tekende tegen Manchester City, zorgde na goed voorbereidend werk van Lucas Messori voor het eerste gevaar. Zijn schot was echter een prooi voor de doelman van Partizan.

Het openingsdoelpunt viel juist aan de andere kant. Een lage voorzet vanaf links werd slecht verwerkt door de Ajax-defensie, waardoor Ivan Martinovic van dichtbij simpel kon binnentikken. Ünüvar had de stand gelijk kunnen trekken, maar de spelmaker schoot jammerlijk over.

Ajax keek bij rust, de duels op de Future Cup duren in totaal 40 minuten, aan tegen een 0-1 achterstand. Er was tegenslag voor de thuisclub kort na rust: Mylo van der Lans en Jahyendrow Amour kregen geel en moesten voor vier minuten naar de kant. Na een check bij de VAR werd het geel voor Amour omgezet in rood, waardoor de verdediger definitief moest inrukken.

Na rust moest werd een Partizan-speler met geel naar de kant gestuurd omdat hij Aymean El Hani in het gezicht raakte. Ajax knokte zich terug in de wedstrijd en kwam op 1-1 dankzij Messori, die van dichtbij de verre hoek vond na een vlotte combinatie met Sean Steur. Ünüvar liet in de slotfase nog enkele grote kansen onbenut en Steur raakte de lat, waardoor Ajax met een punt van het veld stapte.

Ajax Onder 17 - Manchester City 3-1

Trainer Michael Lamey had een basisplek ingeruimd voor onder meer Sean Steur. De middenvelder is het jongere broertje van Jong PSV-doelman Roy. In de spits startte Emre Ünüvar, broertje van FC Twente-speler Naci.

Al vroeg in het duel werd Ajax gevaarlijk. Na een fraaie solo van Jinairo Johnson legde de middenvelder van zo'n twintig meter aan voor een schot. Zijn poging belandde echter recht in de handen van de keeper van Manchester City.

Enkele minuten later was het raak aan de andere kant. Een lage voorzet vanaf rechts werd niet goed verwerkt door Ajax-keeper El Hani, waarna Divine Mukasa namens de Engelsen kon binnenschieten: 0-1. Na twintig minuten spelen was het rust op De Toekomst.

Al snel in het tweede bedrijf kwam Ajax langszij. Na een gevaarlijke hoekschop wist de Manchester City-doelman twee keer verdienstelijk redding te brengen, maar op een derde poging had hij geen antwoord. Aaron Bouwman was de gelukkige: 1-1.

Waar Ajax sterk uit de spreekwoordelijke kleedkamer kwam - beide teams bleven gedurende de rust op het veld - golfde het treffen na de gelijkmaker op en neer. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd nam Ajax de leiding.

Messori kapte tot twee keer toe zijn directe tegenstander uit, alvorens hij een lage voorzet in huis had. Voor het doel stond Ünüvar klaar om af te werken: 2-1. Vlak voor tijd gooide Messori voor leeg doel de wedstrijd in het slot: 3-1.

Mede dankzij Emre Ünüvar wint Ajax van Manchester City! ????#FutureCup — ESPN NL (@ESPNnl) March 30, 2024

