Louis van Gaal gaat tegenover NOS in op geruchten over rol bij Ajax

Maandag, 25 september 2023 om 07:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:08

Van Gaal ziet een officiële rol bij Ajax momenteel niet zitten, zo laat hij in een reactie aan de NOS weten. Zijn naam werd in de wandelgangen de afgelopen periode vaak genoemd, maar de 72-jarige Van Gaal geeft momenteel de voorkeur aan zijn gezondheid. Ajax is voor hem nu dan ook geen optie.

De roep om Van Gaal werd na de gestaakte Klassieker van zondag nog groter. De Amsterdammers zagen het thuisduel met Feyenoord na rust gestaakt worden bij een 0-3 achterstand. In de avonduren werd directeur voetbalzaken Sven Mislintat vervolgens per direct ontslagen. Van Gaal beleefde in de jaren negentig succesvolle jaren als trainer van Ajax. Zo won hij drie landstitels en leidde hij de club naar winst van de UEFA Cup en de Champions League.

De voormalig bondscoach van Oranje zat zondag ook op de tribune tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Een officiële rol bij de Amsterdammers zit er echter niet in, aangezien Van Gaal prostaatkanker heeft en voortdurend onder behandeling staat. Hij vertelde onlangs de afgelopen periode opnieuw te zijn geopereerd. "Mijn gezondheid gaat voor. Coach van een club zie ik niet meer zitten", maakte Van Gaal duidelijk. Bondscoach van een land sluit hij niet bij voorbaat uit, maar voegde hij eraan toe: "Dat is afhankelijk van veel factoren."

Rafael van der Vaart noemde Van Gaal zondag voorafgaand aan de Klassieker nog 'de ideale crisismanager'. De ex-coach van Ajax lunchte voor het duel met Van der Vaart in een van de skyboxen. "Louis is natuurlijk de ideale man voor Ajax. En zijn handen jeuken", gaf Van der Vaart aan bij de NOS. "Deze club heeft gewoon duidelijkheid nodig. En als er eentje van duidelijkheid houdt, is het Louis. Het zou me niet verbazen als ze hem binnen een paar dagen benaderen. En hem zou je wel carte blanche geven. Waarom? Omdat hij het beste met Ajax voor heeft."