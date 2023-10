‘Los Angeles wordt van lijst speelsteden WK gehaald door onenigheid met FIFA’

Het lijkt erop dat er op het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten geen wedstrijden gespeeld zullen worden in Los Angeles. Dat weten verschillende buitenlandse media te melden. Het SoFi Stadium in de Californische stad was een van de stadions waar wedstrijden gespeeld zouden worden, maar onenigheid tussen de stadionbeheerder en de FIFA lijkt roet in het eten te gooien.

Stan Kroenke, een zakenman die met zijn bedrijf eigenaar is van het SoFi Stadium, heeft het aan de stok met de FIFA. Volgens ESPN weigert Kroenke bijvoorbeeld geld te betalen om het veld te verbreden.

Normaliter worden er namelijk American football-wedstrijden gespeeld in het stadion, en een American football-veld heeft een breedte van 49 meter. Een voetbalveld is een stuk breder: 68 meter.

Daarnaast zou Kroenke niet tevreden zijn over de inkomsten die het stadion krijgt van de organisatie van het WK. Hij zet zijn vraagtekens bij de verdeling van het geld tussen de FIFA, de stad Los Angeles en het SoFi Stadium.

De kans lijkt hierdoor groot dat Los Angeles van de lijst wordt gehaald als speelstad tijdens het WK. Er wordt al gespeculeerd over een vervangende locatie: Las Vegas, San Francisco en Seattle lijken de grootste kanshebbers.

Het SoFi Stadium werd in 2020 geopend, en biedt plaats aan 70.240 mensen. Het wordt dus vooral gebruikt voor American football, daar de clubs Los Angeles Chargers en Los Angeles Rams er hun thuiswedstrijden spelen.

Tijdens de Olympische Zomerspelen van 2028 wordt het stadion ook gebruikt, onder meer voor de openings- en sluitingsceremonie. Daarnaast was het dus ook de bedoeling dat er wedstrijden op het WK voetbal gespeeld zouden worden, maar dat lijkt nu dus niet door te gaan.