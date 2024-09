Lofzang voor één man bij FC Twente: ‘PSV heeft een grote fout gemaakt’

Lars Unnerstall wordt overladen met complimenten naar aanleiding van zijn optreden tegen Manchester United. De 34-jarige doelman van FC Twente hield zijn ploeg met enkele fraaie reddingen op de been. Zowel Ricky van Wolfswinkel als de analisten in de studio bij ESPN raken niet uitgepraat over de Duitser.

Unnerstall onderscheidde zich met enkele fraaie reddingen op Old Trafford, waaronder één in de blessuretijd van de tweede helft. Een kopbal van Harry Maguire werd vlak voor de neus van de doelman van richting veranderd, maar met een geweldige reflex wist Unnerstall de bal uit het doel te duwen.

“Ik hoop dat we hem nog meekrijgen in het vliegtuig en dat hij niet hier blijft”, begint Van Wolfswinkel voor de camera van ESPN over de heldenrol van Unnerstall. “Nee, wij kunnen gelukkig altijd terugvallen op een geweldige Unnerstall. In dit soort wedstrijden hebben we hem ook echt nodig, maar dat is geen schande.”

“Sommige ballen die hij pakt, het is natuurlijk ongekend”, vervolgt Van Wolfswinkel zijn lofrede voor de Duitse doelman. “Hij laat elke keer weer zien hoe goed hij is. Vandaag op het hoogste podium deed hij dat ook. Het begint saai te worden.”

Ook in de studio van ESPN wordt Unnerstall overladen met complimenten. “Zo'n speler moet wel een keer een transfer gaan maken, zoals naar Duitsland”, aldus Karim El Ahmadi. “Als je ziet hoe hij nu aan het keepen is…”

Danny Koevermans denkt dat zijn oude club PSV een grote fout heeft gemaakt door Unnerstall te laten vertrekken. “Ik vind het ook gewoon een weergaloze keeper. Ik denk sowieso dat PSV een fout heeft gemaakt door hem te laten gaan.”

Daarna stipt Koevermans één minpunt aan van Unnerstall. “Het enige wat we net zagen is dat hij de bal één keer over de zijlijn schoot. Dat was zijn smetje op deze wedstrijd. Hij staat er om de ballen tegen te houden met zijn reflexen en dat doet hij hartstikke goed”, besluit de voormalig spits van PSV.