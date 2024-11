Lof voor voormalig Ajax-speler: ‘Hij is aan de bal tien keer talentvoller dan Tagliafico’

Anass Salah-Eddine maakt een goede ontwikkeling door bij FC Twente. De international van Jong Oranje kan rekenen op complimenten van zijn agent en technisch directeur Arnold Bruggink. De Nederlands-Marokkaanse linksback staat daarnaast in de belangstelling van clubs uit het buitenland, zo laat zijn zaakwaarnemer weten tegenover Voetbal International.

Zaakwaarnemer Mohammed Sinouh is vol lof over de linksback van Twente. “Dat Anass goed kan voetballen was altijd duidelijk, nu is hij ook fysiek sterker en verdedigend betrouwbaar geworden”, geeft hij aan.

“Ik heb hem vaak het voorbeeld gegeven van Nico Tagliafico. Jij bent tien keer talentvoller aan de bal, maar het gif van Nico moet jij aan je spel toevoegen”, stelt Sinouh.

De zaakwaarnemer van de international van Jong Oranje ziet een goede ontwikkeling op dat vlak bij Salah-Eddine. “Anass bewijst dat nu wekelijks. Hij is volwassen geworden. Nu moet hij het een heel seizoen laten zien.”

De voormalig Ajacied wordt nadrukelijk gevolgd door buitenlandse clubs, zo meldt Sinouh. “'Buitenlandse clubs volgen hem nauwgezet. Logisch, hij speelt in Jong Oranje en heeft het goed gedaan tegen grote Europese tegenstanders.”

“FC Twente zit in de lift, heel veel scouts komen kijken bij de club. Dat geluk moet je ook hebben als speler. Als je het heel goed doet bij een laagvlieger uit de Eredivisie, valt dat veel minder op”, weet Sinouh.

Ook Bruggink, de technisch directeur van Twente, is complimenteus. “Anass heeft heel sterke en grote stappen gezet. Vooral op mentaal gebied vind ik het superknap hoe hij zich op dit moment laat zien. Hij kan nu ook wedstrijden achter elkaar presteren.”