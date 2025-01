Liverpool wint zonder Nederlanders, maar mét jongste basisspeler ooit eenvoudig van Accrington Stanley

Liverpool heeft zaterdagmiddag de vierde ronde van de FA Cup bereikt. Op Anfield werd Accrington Stanley, de nummer negentien van het vierde niveau, met 4-0 aan de kant gezet. Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, Jayden Danns en Federico Chiesa waren verantwoordelijk voor de doelpunten. Rio Ngumoha schreef clubhistorie.

Arne Slot had zaterdagmiddag geen Nederlanders nodig in de wedstrijdselectie. Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo kregen rust. Dat kregen onder anderen Alisson Becker, Mohamed Salah, Ibrahima Konaté en Curtis Jones ook. Grote namen als Alexander-Arnold, Jota, Dominik Szoboszlai en Darwin Núñez moesten wel opdraven. Chiesa begon op de bank.

De meest opvallende naam in de basisopstelling van the Reds was die van Ngumoha. De linksbuiten, die zijn debuut maakte, werd met een leeftijd van slechts 16 jaar en 135 dagen namelijk de jongste basisspeler ooit voor Liverpool. Ngumoha werd niet de jongste debutant ooit voor de club. Dat is nog altijd Jerome Sinclair, die in 2012 met een leeftijd van zestien jaar en zes dagen inviel tijdens het League Cup-duel met West Bromwich Albion.

De eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd was voor Núñez, die onder Slot fungeert als wisselspeler maar zaterdag aan de aftrap stond. Szoboszlai liet een teruggetrokken voorzet van Kostas Tsimikas door zijn benen rollen, waardoor Alexander-Arnold in één keer kon uithalen. Dat schot werd gekeerd door Stanley-keeper Billy Crellin, die de rebound via de voeten van een verdediger bij Núñez zag belanden. De Uruguayaanse spits schoot hoog over.

Liverpool bleef na die gemiste kans de druk opvoeren, maar dat betekende niet dat de bezoekers niet tot (kleine) mogelijkheden kwamen. Zo moest Tsimikas in actie komen om te voorkomen dat Tyler Walton van dichtbij op het doel kon koppen. Na een half uur spelen brak Liverpool de vijandelijke muur via Jota. De bezoekers stuurden veel spelers naar voren voor een vrije trap aan de zijlijn, maar hadden de restverdediging niet op orde.

Liverpool kon daardoor razendsnel de counter inzetten. Núñez behield het overzicht en legde af op Jota, die alleen maar tegen de bal aan hoefde te lopen om de thuisclub op voorsprong te zetten: 1-0. De tweede treffer aan de kant van the Reds zou nog voor rust vallen via Alexander-Arnold. De back, die na zijn optreden tegen Manchester United veel kritiek kreeg, schudde alle negativiteit van zich af met een heerlijk afstandsschot: 2-0.

Slot bracht Chiesa direct na rust in voor Szoboszlai. De Italiaan kwam sinds zijn komst afgelopen zomer nog nauwelijks in actie wegens fysieke problemen en kon tegen Stanley weer eens wat minuten maken. Na bijna een uur spelen kregen de bezoekers een grote kans via Josh Woods, die de lat raakte. Donald Love kreeg enkele minuten later de grootste kans op de 2-1, maar kopte voor een vrijwel leeg doel van dichtbij naast.

Ngumoha werd na zeventig minuten naar de kant gehaald voor een ander jeugdexponent: Danns. Laatstgenoemde zou vier minuten na zijn invalbeurt de derde goal maken. Danns onderschepte de bal ter hoogte van de middellijn en stuurde vervolgens Chiesa weg. De Italiaanse buitenspeler faalde oog in oog met Crellin, maar zag tot zijn grote opluchting dat de rebound voor de voeten van Danns viel. De jonge Engelsman schoot in het lege doel raak: 3-0. Chiesa raakte enkele minuten voor tijd nog de paal. In de negentigste minuut mocht hij alsnóg juichen. De buitenspeler zag zijn lage afstandsschot in de verre hoek belanden: 4-0.