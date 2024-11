Liverpool wint mede dankzij goal Gakpo van Real Madrid; Mbappé én Salah missen penalty

Liverpool heeft woensdagavond een overtuigende overwinning geboekt in de Champions League. Op Anfield was de ploeg van manager Arne Slot veel te sterk voor Real Madrid: 2-0. De doelpuntenproductie werd verzorgd door Alexis Mac Allister en Cody Gakpo. Zowel Mohamed Salah als Kylian Mbappé miste een strafschop.

Met Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis en met Gakpo op de bank begon Liverpool sterk aan de wedstrijd. Al in de vierde speelminuut moest doelman Thibaut Courtois redding brengen op een inzet van Darwin Núñez, die de rechterbenedenhoek zocht.

De Belgische sluitpost moest halverwege opnieuw handelend optreden toen de spits van Liverpool opnieuw gevaarlijk werd en hij zijn vizier wederom niet volledig op scherp had. Na een half uur spelen kopte Núñez ook nog een keer naast het doel van Courtois.

De score werd geopend in de 52ste speelminuut. Na fraai combinatievoetbal kreeg Mac Allister de bal terug van Conor Bradley, waarna hij met een geplaatste schuiver de linkerhoek vond: 1-0. De aanval direct erna kon MacAllister in alle vrijheid opnieuw scoren, maar zijn poging ter hoogte van de penaltystip ging rakelings naast.

Na een uur spelen kreeg Real Madrid een penalty toegekend toen Andrew Robertson op de tenen van Lucas Vázquez ging staan. Mbappé legde aan voor de strafschop, maar zijn inzet werd knap gekeerd door doelman Caoimhin Kelleher.

Even later miste ook Liverpool een penalty. Ferland Mendy maakte een overtreding op Salah, die zelf achter de bal ging staan. De Egyptenaar schoot naast.

De bevrijdende tweede treffer werd gevonden in de 77ste speelminuut. Robertson had een perfecte voorzet in huis op de volledig vrijgelaten Gakpo, die boven de defensie uittorende en de 2-0 binnenknikte.