Liverpool-sensatie Gravenberch voegt zich in een rijtje met Palmer, Díaz en Watkins

Ryan Gravenberch ziet zijn uitstekende prestaties in de Premier League mogelijk beloond worden met een fraaie prijs. De middenvelder van Liverpool is net als zeven andere spelers genomineerd voor de prijs Premier League Speler van de Maand september.

Waar Gravenberch het vorig seizoen onder Jürgen Klopp vooral moest stellen met invalbeurten, is de Oranje-international deze jaargang onder Arne Slot een onbetwiste basisspeler bij Liverpool. Gravenberch deed in ieder Premier League-duel in september negentig minuten mee.

Gravenberch maakte grote indruk met zijn spel en was ook van cruciaal belang in de omschakelingen van Liverpool. De Amsterdammer veroverde afgelopen maand liefst 29 keer de bal in de Premier League, meer dan iedere ander speler. Daarnaast gaf hij ook de meeste succesvolle passes in de Premier League (231).

Het jeugdproduct van Ajax won daarnaast 28 duels. Slechts vijf spelers waren wat dat betreft succesvoller afgelopen maand. Gravenberch speelde bovendien uitstekend in de Champions League tegen AC Milan en liet ook begin september bij het Nederlands elftal zien dat hij in bloedvorm verkeert, al worden die prestaties vanzelfsprekend niet meegenomen in de verkiezing.

De grootste concurrent om de prestigieuze prijs lijkt Chelsea-ster Cole Palmer te zijn. De technicus schreef historie door in het duel met Brighton & Hove Albion (4-2) de eerste Premier League-speler ooit te worden die vier keer scoorde voor rust. Daarnaast was hij ook eenmaal trefzeker tegen West Ham United (0-3) en leverde hij een assist tegen Crystal Palace (1-1).

De overige kanshebbers op de prijs zijn Ollie Watkins (Aston Villa), Dwight McNeil (Everton), Raúl Jiménez (Fulham), Gabriel Magalhães (Arsenal), Harvey Barnes (Newcastle United) en Gravenberchs teamgenoot bij Liverpool, Luis Díaz.

Eerder op de dag werd al bekend dat Slot een fraaie nominatie op zak heeft. De Bergentheimer is genomineerd voor de prijs Manager van de Maand september. Slot heeft concurrentie van Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Enzo Maresca (Chelsea) en Marco Silva (Fulham).