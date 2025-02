Liverpool-manager Arne Slot zet sterspeler van Ajax hoog op verlanglijstje

De naam van Jorrel Hato staat hoog op het verlanglijstje van Liverpool, zo meldt The Times. Arne Slot wil komende zomer een nieuwe linksback voor de lange termijn aantrekken en de achttienjarige verdediger van Ajax geldt daarbij als een belangrijke optie.

Liverpool is van plan om afscheid te nemen van Andrew Robertson. De 31-jarige Schot is al jarenlang de nummer één op de linksbackpositie, maar zijn prestaties zijn de laatste jaren minder goed geworden. Liverpool heeft met Kostas Tsimikas 'een betrouwbare selectiespeler' als alternatief, maar de Griek wordt niet gezien als een oplossing voor de lange termijn.

"Liverpool is zich druk aan het oriënteren op de transfermarkt", schrijft Paul Joyce namens The Times. Naast Hato geldt ook Milos Kerkez als kandidaat. De 21-jarige linksback speelt sinds 2023 voor Bournemouth, dat de Hongaar-Servische verdediger voor naar verluidt achttien miljoen euro overnam van AZ.

Hato's veelzijdigheid en ervaring op zo'n jonge leeftijd - hij heeft al 98 officiële wedstrijden voor Ajax gespeeld - maken hem een aantrekkelijke optie voor Liverpool. "Comfortabel aan de bal, defensief sterk en fysiek indrukwekkend, hij bezit veel van de eigenschappen die Liverpool nodig heeft in een moderne full-back." Hato kan bovendien als centrumverdediger spelen.

De belangstelling van Liverpool voor Hato is niet nieuw. De Telegraaf meldde onlangs dat The Reds zich net als Real Madrid al in januari hebben gemeld voor de verdediger. Hato vond de winterse transferperiode echter geen moment om te vertrekken bij Ajax.

Hato ligt bij Ajax vast tot medio 2028.