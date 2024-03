Liverpool, Man City en PSG jagen op Eredivisie-ster die 50 à 60 miljoen kost

Johan Bakayoko staat bij meerdere topclubs op het lijstje voor komende transferperiode. Dat meldt Patrick Berger van Sky Deutschland. Onder meer Liverpool, Manchester City en Borussia Dortmund zouden de twintigjarige Belg van PSV nauwlettend in de gaten houden.

“Johan Bakayoko is een toptarget voor Europese topclubs komende zomer”, aldus Berger op X. “Liverpool, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund houden zijn situatie goed in de gaten.”

“Hij heeft nog een contract tot 2027, zonder vertrekclausule. Prijskaartje: 50 à 60 miljoen euro. Een bod van Brentford van 40 miljoen euro afgelopen winter werd afgewezen door PSV”, weet de journalist verder.

Brentford had Bakayoko vorig jaar zomer ook al graag naar de Premier League gehaald. Naar verluidt deed de club toen een bod van 35 miljoen euro, dat door PSV naar de prullenbak werd verwezen.

Later maakte Bakayoko in gesprek met de Belgische tak van RTL bekend dat hij voor het begin van die transferzomer al had besloten dat hij bij PSV wilde blijven.

"Ik had dat al voor de start van de zomer beslist. Ik wilde met PSV naar de Champions League en wil met PSV om het kampioenschap spelen”, verklaarde hij in september.

Dat kampioenschap lijkt er wel te gaan komen. Koploper PSV heeft momenteel tien punten meer dan naaste belager Feyenoord in de Eredivisie, met nog acht duels te gaan. Bakayoko zelf was dit seizoen tot dusver goed voor acht goals en dertien assists in veertig officiële wedstrijden.

