Liverpool faalt op Anfield en geeft Arsenal de kans om alleen leider te worden

Liverpool heeft een uiterst kostbare nederlaag geleden in de Premier League. De ploeg van manager Jurgen Klopp creëerde op Anfield meer dan genoeg kansen tegen Crystal Palace, maar treffers zaten er niet in: 0-1. Eberechi Eze scoorde al vroeg in de wedstrijd en zorgt zo voor een nieuwe twist in het razend spannende slot van de Premier League. Manchester City leidt de dans met 73 punten, Liverpool staat derde met 71. Arsenal heeft eveneens 71 punten en kan later op de dag tegen Aston Villa (17:30 uur) de koppositie grijpen.

Aan de kant van Liverpool keerde Alisson Becker terug onder de lat. Daarnaast kreeg Ibrahima Konaté de voorkeur boven Jarell Quansah in het hart van de verdediging, waar de Fransman een duo vormde met Virgil van Dijk. Curtis Jones mocht op het middenveld starten, waardoor onder meer Ryan Gravenberch en Dominik Szoboszlai op de bank begonnen. Ook Cody Gakpo werd een reserverol toebedeeld, daar Mohamed Salah, Darwin Núñez en Luis Díaz de aanval vormden.

Na een indrukwekkende minuut stilte om de 97 slachtoffers van de Hillsborough-ramp te herdenken, trapte Palace de wedstrijd af. De bezoekers lieten direct hun aanvallende intenties zien, al hoefde Alisson zich geen zorgen te maken om het rollertje van Eze. Liverpool draaide zeker nog niet op volle toeren in de openingsfase, al werd het wel even dreigend via Núñez. De Uruguayaan krulde de bal net niet genoeg richting de verre hoek, waardoor Dean Henderson kon redden.

Palace oogde een stuk scherper dan Liverpool en wist zichzelf na een klein kwartier te belonen. Tyrick Mitchell kreeg alle tijd om voor te geven vanaf links en bediende Eze, voor wie het een koud kunstje was om binnen te schieten: 0-1. Een glijpartij van Van Dijk leverde op een haar na de 0-2 op. Met de Oranje-international op de grond kon Jean-Philippe Mateta zomaar doorlopen richting Alisson, die geen antwoord had op het stiftje van de Franse spits. Tot opluchting van Anfield was Andrew Robertson net snel genoeg om de bal op de doellijn weg te werken.

Liverpool probeerde met name gevaarlijk te worden via de linkerflank, waar Díaz het zijn directe tegenstander regelmatig moeilijk maakte. Palace hield desondanks goed stand, al kwamen de Londenaren goed weg toen Wataru Endo uit de kluts tegen de onderkant van de lat schoot. Liverpool kwam langzaam maar zeker beter in zijn spel en dat uitte zich in de volgende grote kans. Díaz probeerde het met een acrobatische poging richting de korte hoek, waar Henderson net op tijd bij zat. Konaté kopte uit de daaropvolgende hoekschop over.

Liverpool bleef het proberen, maar the Reds hadden simpelweg te veel kansen nodig om tot een treffer te komen. Zo wist ook Salah Henderson niet passeren. Liverpool oogde defensief kwetsbaar en mocht uiteindelijk ook niet klagen dat het met slechts 0-1 richting de kleedkamers ging, daar Michael Olise enkele minuten voor het rustsignaal Alisson op zijn pad vond.

Klopp besloot in te grijpen door Szoboszlai te brengen voor Endo en moest vlak na rust opnieuw wisselen, ditmaal noodgedwongen. Conor Bradley moest het veld geblesseerd verlaten, Trent Alexander-Arnold kwam binnen de lijnen als zijn vervanger. Het betekende zijn eerste speelminuten sinds 10 februari, toen hij een knieblessure opliep. Ook met de invallers binnen de lijnen liep het niet direct soepel. Wel kreeg Núñez na goed voorbereidend werk van Van Dijk een enorme kans. De Uruguayaan schoot vanaf een meter of twee tegen het been van Henderson aan.

Klopp besloot even later om ook Gakpo te brengen. De Oranje-international liet zich direct gelden met een prima pass, die tot assist gepromoveerd had kunnen worden door Curtis Jones. De middenvelder kwam echter verkeerd uit met zijn passen en liet zo een reuzenkans onbenut. Twintig minuten voor tijd voorkwam uitgerekend ex-Liverpool-speler Nathaniel Clyne dat de 1-1 alsnog viel. Diogo Jota kon binnenschieten, maar schoot tegen de dij van Clyne aan. Aan de andere kant redde Alisson met een uiterste reflex op een schot van dichtbij van Mateta.

Ook de volgende kans was niet aan Liverpool besteed. Jones had de hoek voor het uitkiezen, koos voor de rechter en schoot naast. Klopp sloeg de handen voor zijn gezicht uit ongeloof. The Reds bleven het proberen, maar ook in de slotfase zat het ze niet mee. Henderson toonde van dichtbij opnieuw zijn klasse door een kopbal van Harvey Elliott te keren. Ook Salah slaagde er in blessuretijd niet in om te scoren, waardoor Liverpool een zeer kostbare nederlaag lijdt.

