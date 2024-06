‘Liverpool en Arne Slot leggen eerste contact met Feyenoord over Dávid Hancko’

Liverpool heeft contact gezocht met Feyenoord over een eventuele transfer van Dávid Hancko, zo meldt Mundo Deportivo. De club van trainer Arne Slot is naar verluidt niet de enige die achter de Slowaakse verdediger aan zit. Ook promovendus Leicester City informeerde naar Hancko, terwijl ook Atlético Madrid hem zou willen overnemen.

Slot werkte afgelopen seizoenen bij Feyenoord succesvol samen met Hancko, dat in De Kuip nog over een contract beschikt tot medio 2028. Daardoor zullen clubs de portemonnee moeten trekken om de verdediger los te weken in Rotterdam. Transfermarkt taxeert Hancko op 35 miljoen euro.

Hancko heeft er ondertussen geen geheim van gemaakt graag een volgende stap in zijn carrière te willen maken. Met het Slowaakse Sport besprak hij voorafgaand aan het EK zijn toekomstplannen en een eventuele hereniging met Slot bij Liverpool.

“We hebben daar grapjes over gemaakt”, doelt de centrumverdediger op zijn zaakwaarnemer Branislav Jasurek. “Als ik voor één van de beste clubs ter wereld en onder hem (Slot, red.) zou spelen, zou dat natuurlijk een droom voor mij zijn.”

Feyenoord brak in de zomer van 2022 het clubrecord toen het Hancko voor ruim acht miljoen euro aanschaf, maar gaat die investering hoogstwaarschijnlijk dubbel en dwars terugverdienen.

Niet alleen Liverpool is geïnteresseerd in de verdediger. Ook Leicester City en Atlético Madrid azen op zijn handtekening. In de Spaanse hoofdstad wordt hij gezien als de ideale opvolger van de vertrekkende Mario Hermoso, al vormt de hoge vraagprijs een struikelblok, zo wist MARCA te melden.

Momenteel is Hancko in Duitsland, waar hij zich met Slowakije voorbereidt op het eerste groepsduel op het EK. Maandag is België de tegenstander, later treft het nog Oekraïne en Roemenië in Groep E.

