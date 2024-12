Liverpool doet Mohamed Salah eerste aanbieding, overeenkomst nog ver weg

Mohamed Salah heeft een eerste aanbieding van Liverpool ontvangen, zo meldt The Athletic. Er heerste de voorbije weken veel onduidelijkheid over het aflopende contract van sterspeler Salah, die zelf zijn ongenoegen uitte over het feit dat de club hem nog geen formeel aanbod had gedaan om zijn verbintenis te verlengen.

Salah een ook twee andere bepalende spelers, Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold, moesten lang wachten op een voorstel van de club om hun tot medio 2025 lopende contracten te verlengen.

Van Van Dijk en Alexander-Arnold werd al bekend dat zij een nieuw voorstel onder hun neus geschoven hadden gekregen. In het geval van aanvoerder Van Dijk werd zelfs al duidelijk dat hij het eerste aanbod van the Reds heeft afgeslagen.

Nu heeft ook Salah een eerste voorstel binnen. Van een naderende overeenkomst is zeker nog geen sprake, benadrukt The Athletic. Wel is er sprake van een ‘groeiend geloof’ op Anfield dat Van Dijk en Salah hun contracten gaan verlengen.

Na afloop van het duel met Southampton, waar Liverpool op 24 november dankzij een dubbelslag van Salah won (2-3), stak Salah zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. De Egyptenaar stelde dat hij op dat moment ‘meer uit dan in de club’ is en dat hij teleurgesteld is dat Liverpool nog geen formeel contractaanbod bij hem had neergelegd.

Daar is nu dus verandering in gekomen. Salah is sinds zijn komst van AS Roma in 2017 uitgegroeid tot een fenomeen. In 370 wedstrijden voor de club wist hij 226 goals en 101 assists te noteren. Dit seizoen staat de teller op 15 goals en 12 assists.

Van het rijtje Van Dijk, Salah en Alexander-Arnold lijkt het vertrek van laatstgenoemde momenteel het meest waarschijnlijk. De Engelsman wordt hevig gelinkt aan Real Madrid, waar hij volgens meerdere berichten de opvolger kan worden van de nu zwaar geblesseerde Dani Carvajal.