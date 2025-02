Liverpool-coach Arne Slot is voor de tweede keer flink pissig op eigen speler

Arne Slot is niet te spreken over Darwin Núñez, zo heeft de Nederlandse manager opnieuw laten blijken tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Liverpool en Newcastle United.

Núñez is onder de voormalig coach van SC Cambuur, AZ en Feyenoord absoluut niet verzekerd van een basisplaats. Met Luís Diaz, Cody Gakpo en Diogo Jota heeft Slot namelijk veel voorhoedespelers die op de aanvallerspositie van de Uruguayaan uit de voeten kunnen.

Bij de ontmoeting tussen Liverpool en Aston Villa (2-2) greep Núñez op ongewilde wijze de headlines in Engeland. Met een tamelijk bizarre misser verzuimde hij om de drie punten voor Liverpool binnen te slepen.

De van Benfica overgekomen aanvaller had de bal voor het lege doel voor het inschieten, maar schoot op onbegrijpelijke wijze over. Het resulteerde uiteindelijk in puntenverlies.

Slot liet na afloop weten Núñez de gemiste kans niet kwalijk te nemen en vertelde dat de aanvaller behoorlijk sip in de kleedkamer was gaan zitten. Toch was Slot na die wedstrijd op Villa Park ook kritisch op zijn pupil.

"Ik kan een gemiste kans accepteren, maar wat moeilijker te accepteren is, is zijn gedrag na de gemiste kans. Hij was niet zijn gewoonlijke zelf die zich kapot rent en werkt voor het team. Hij was te teleurgesteld."

Nu, vlak voor het duel met Newcastle United, heeft Slot zich opnieuw negatief uitgelaten over de Uruguayaan, al gaf hij ook toe dat hij 'fantastisch' presteerde tijdens de training afgelopen maandag.

"Ik heb hem nog geholpen door te zeggen dat je een kans kan missen", blikt Slot terug op het duel met Unai Emery's ploeg. "Ik was niet alleen streng voor hem. Maar voor de tweede keer op een rij was ik niet blij met zijn werkethiek, zowel tegen Wolves (2-1 winst, red.) als tegen Villa."

"Het is voor mij onacceptabel als een speler niet alles geeft. Laat dat duidelijk zijn. Ik kan het accepteren als het één keer gebeurt, maar twee keer is te veel. Als je een kans mist, moet je nog steeds vechten voor het team."