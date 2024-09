Nu in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje de transfermarkt is gesloten, resteert onder andere Nederland nog. Tot middernacht hebben de Eredivisie-clubs nog de tijd om hun selectie óf clubkas van impulsen te voorzien. Welke spectaculaire transfers vinden er nog plaats? Via dit topic van Voetbalzone blijf je op de hoogte van de laatste deals! (Let op: het gaat in dit overzicht alleen om de transfers die op 2 september, Deadline Day, zijn afgerond!)

Mark Diemers keert terug in Nederland

Mark Diemers gaat aan de slag bij SC Cambuur. De 30-jarige middenvelder heeft een tweejarig contract getekend in Friesland. Diemers had bij AEK Larnaca zijn contract laten ontbinden en gaf al eerder aan open te staan voor een terugkeer naar de club waar het voor hem allemaal begon.

Feyenoord verhuurt Mikki van Sas aan Vitesse

Vitesse heeft Mikki van Sas toegevoegd aan de selectie. De twintigjarige doelman wordt voor één seizoen gehuurd van Feyenoord. De Rotterdammers hebben met Timon Wellenreuther, Justin Bijlow en Plamen Adreev al drie doelmannen in de selectie, waardoor Van Sas overbodig was geworden.

Willem II doet zaken met Newcastle United

Willem II heeft zich versterkt met Miodrag Pivas, zo schrijven de Tilburgers op de officiële kanalen. De negentienjarige centrale verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Newcastle United. Pivas was pas een paar maanden eigendom van the Magpies, die in juli 800.000 euro neertelden voor zijn diensten. De Serviër speelde afgelopen seizoen voor FK Jedinsto, dat promoveerde naar het hoogste Servische niveau.