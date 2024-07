Live meepraten in de voorbereiding: PSV - Valencia

PSV neemt het zaterdagavond vanaf 18:00 uur op tegen Valencia. Trainer Peter Bosz heeft tegen Valencia basisplaatsen in huis voor onder meer Noa Lang en Jerdy Schouten. Joey Veerman begint op de bank. Meepraten over het duel kan in dit topic.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

