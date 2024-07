Live meepraten in de voorbereiding: Ajax - Olympiakos Piraeus

Ajax neemt het vrijdagmiddag om 15:00 uur op tegen Olympiakos Piraeus. De ploeg van trainer Francesco Farioli speelt in Wageningen en het duel is live te zien bij Ziggo Sport. Meepraten over deze wedstrijd kan onderaan dit topic. Dit zijn de opstellingen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Janse, Wijndal; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Banel, Akpom, Forbs.

Opstelling Olympiakos: n.n.b.

