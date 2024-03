Live meepraten in de oefeninterlands: Engeland - BelgiÃ«

Live meepraten in de oefeninterlands: Engeland - België

Engeland en België nemen het dinsdagavond tegen elkaar op in vriendschappelijk verband. Engeland hoopt de 0-1 nederlaag tegen Brazilië op Wembley in hetzelfde stadion weg te spoelen tegen België, dat een stuk beter voor de dag zal moeten komen dan tegen Ierland (0-0). Hieronder kun je meepraten over de wedstrijd. Het duel begint om 20:45 uur (Nederlandse tijd).

Opstelling Engeland: Pickford; Konsa, Dunk, Stones, Chilwell; Bellingham, Rice; Bowen, Foden, Mainoo; Toney.

Opstelling België: Sels; Castagne, Debast, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, Mangala; Doku, Lukaku, Trossard.

