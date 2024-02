Live meepraten in de Copa del Rey: Athletic Club - AtlÃ©tico Madrid

Live meepraten in de Copa del Rey: Athletic Club - Atlético Madrid

Athletic Club en Atlético Madrid gaan donderdagavond uitmaken wie de tegenstander wordt van Real Mallorca in de finale van de Copa del Rey. Beide ploegen trappen vanaf 21:30 uur af in Estadio San Mamés. Meepraten over Athletic Club - Atlético Madrid kan onderaan dit topic.

Opstelling Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Galarreta, Prados; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzetae.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Koke, Llorente, De Paul; Morata, Correa.

