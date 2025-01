Liplezer ontrafelt wat boze Kenneth Taylor op veld riep naar scheidsrechter: 'Bij PSV...'

Kenneth Taylor werd zondag met Ajax de grote winnaar van het Eredivisie-weekend. De middenvelder boekte met zijn ploeg een verdiende 0-2 overwinning bij sc Heerenveen. Taylor zag tot zijn teleurstelling een doelpunt van hemzelf afgekeurd worden. ESPN ontrafelde door middel van een liplezer wat hij daarover op het veld riep.

Ajax profiteert van het puntenverlies van alle concurrenten en komt op één punt van koploper PSV. Over een titelrace wil echter nog niemand bij Ajax het hebben. "We staan er goed voor", aldus Taylor voor de camera van ESPN. "Het seizoen is nog lang. Onze doelstelling aan het begin van het seizoen was top drie. Het is nog heel vroeg. Onze eerste competitiewedstrijd is tegen Feyenoord. Daar gaat onze focus op na onze twee Europa League-wedstrijden."

Taylor vertolkte tegen Heerenveen een iets defensievere rol op het middenveld van Ajax, naast controleur Jordan Henderson. "Ik voel me daar comfortabel in. Ik vind het leuk om in de opbouw te helpen. Ik vermaak me wel daar."

Het stond lange tijd 0-1 voor Ajax in het Abe Lenstra Stadion. Taylor dacht in de 56ste minuut de bevrijdende 0-2 te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel van aangever Anton Gaaei. "Ik had al het gevoel dat het buitenspel was. Gaaei stond in mijn ogen best wel vrij. Ik dacht: dat kan niet echt kloppen. Toen ging de scheids kijken en wist ik al: buitenspel." Dat bleek overigens heel nipt te zijn.

Verslaggever Cristian Willaert wil het met Taylor hebben over zijn reactie op het afgekeurde doelpunt in het veld. "Jij weet: de camera's lopen altijd en wij hebben liplezers in dienst, dus wij kunnen zien wat jij zegt", zegt Willaert. "'Bij PSV laten ze hem wel doorgaan', zoiets?"

Taylor bevestigt die woorden. "Ja, bij PEC - PSV zag ik een soortgelijk moment. Maar goed, ik probeer ook maar wat", lacht de Ajacied. Mogelijk doelt Taylor op het onterecht afgekeurde doelpunt van PEC-middenvelder Nick Fichtinger, een moment waarbij de VAR de buitenspelsituatie verkeerd beoordeelde door Noa Lang over het hoofd te zien.