Lionel Messi moet bij Inter Miami opdraven in ongelooflijke vrieskou en doet dat met speciaal attribuut

Lionel Messi is het nieuwe jaar trefzeker begonnen. Nadat de legende al enkele keren doel trof in de voorbereiding op het seizoen in de Verenigde Staten, was het in de nacht van woensdag op donderdag ook meteen raak toen het voor het echie was. Messi’s treffer was de enige in het CONCACAF Champions Cup-heenduel tussen Sporting Kansas City en Inter Miami, die elkaar troffen in barre omstandigheden.

Eerder werd de wedstrijd nog uitgesteld wegens de vrieskou, maar donderdag was er geen ontkomen aan voor Messi en co. Het treffen werd afgewerkt bij een temperatuur van -13 graden Celsius.

De 37-jarige Messi verscheen aan de aftrap, samen met zijn maatjes Sergio Busquets en Luis Suárez. Jordi Alba behoorde niet tot de wedstrijdselectie.

Voor de wereldster uit Rosario, Argentinië zijn het ongewone omstandigheden om een wedstrijd in af te werken. Ook in zijn huidige verblijfplaats Miami schijnt rond deze tijd van het jaar doorgaans de zon.

Messi was dan ook bedacht op de kou en betrad het veld goed ingepakt. Onder zijn tenue droeg de wereldster thermokleding en ook zijn nek hoefde niet blootgesteld te worden aan de buitenlucht. Messi had een buff om zijn nek, een soort kokervormige sjaal die onder wintersporters geen verbaasde blikken zal opleveren.

Getty Images

Verder moest de warmte voorzien worden door het voetbal. Dat lukte voor Messi tot op zekere hoogte, want zo’n tien minuten na rust besliste hij het duel in het voordeel van Inter Miami. Op aangeven van Busquets vond la Pulga met zijn chocoladebeen de tegendraadse onderhoek: 0-1.

Daarmee was gelijk de eindstand bereikt. Volgende week woensdag wacht, in compleet andere omstandigheden, de return in Miami.