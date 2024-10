Lionel Messi draagt zaterdag cameraatje op zijn borst en zorgt daarmee voor opvallende primeur

Lionel Messi zal zaterdag een klein cameraatje aan zijn lichaam hebben hangen. De Argentijnse superster krijgt het fototoestel op zijn borst geplakt en deze zal de beelden rechtstreeks uitzenden op de TikTok-kanalen van de Major League Soccer en Inter Miami. Dat gebeurde nog nooit eerder.

De MLS, niet vies van enig commercieel belang, heeft uiteraard de beeldrechten en zal de beelden die Messi al voetballend maakt live uitzenden. Inter Miami neemt het vrijdagnacht op tegen Atalanta United, de ploeg waar Frank de Boer ooit de trainer was.

Die ploeg won dinsdagnacht na penalty's van CF Montreal, nadat het duel in reguliere speeltijd niet beslist werd. In de nacht van vrijdag op zaterdag treffen zij dus het Inter Miami van onder meer Messi, Luis Suárez, Jordi Alba en Sergio Busquets.

Fans kunnen zich aanmelden om een melding te krijgen wanneer de live-uitzending begint. Zij kunnen dankzij de speciale 'Messi-cam' elke beweging van de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar volgen, zo communiceert de competitieorganisator op X.

Het duel met Atalanta United begint in de nacht van vrijdag op zaterdag om 02:30 Nederlandse tijd. Het is het begin van het play-offs-seizoen dat in Amerika volgt op de reguliere competitie. In die reguliere competitie verzamelden Messi en co. een recordaantal van 73 punten.

Inter Miami geldt als een van de favorieten om in de play-offs de Amerikaanse landstitel te veroveren. Het zou voor het eerst in het zesjarige bestaan zijn dat de ploeg die werd opgericht door onder anderen David Beckham.