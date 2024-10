Lionel Messi begint op de bank, maar laat in magistrale invalbeurt dan zijn klasse blijken

Inter Miami heeft zaterdagnacht weinig heel gelaten van New England. Lionel Messi, die op de reservebank begon, vertolkte met een hattrick andermaal een hoofdrol: 6-2. Kompaan Luis Suárez speelde bovendien een uitstekende wedstrijd.

Inter Miami, dat met Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba maar zonder Messi aan de wedstrijd startte, kreeg binnen twee minuten een flinke domper te verwerken. Luca Langoni kreeg de bal ietwat gelukkig mee en prikte raak in de korte hoek: 0-1.

Het werd nog vervelender voor de thuisploeg, toen na een halfuur spelen ook de 0-2 tegen de touwen viel. Het doelpunt van Dylan Borrero werd getekend door een schandalige keepersfout van Drake Callender, die een rollertje zomaar door zijn benen liet glippen: 0-2.

Toen leek Inter Miami eindelijk wakker geschud. Suárez speelde het chagrijn van het eerste halfuur onmiddellijk van zich af en bracht de score nog voor rust gelijk. Bij zijn eerste goal liep de Uruguayaan zich slim vrij bij de tweede paal, fopte hij zijn tegenstander met een nepschot en schoot hij met links binnen: 1-2.

De tweede goal was ook fraai. De voormalig spits van FC Barcelona kapte de bal naar zijn linkervoet en haalde met die poot heerlijk uit in de onderhoek: 2-2. Een kwartier na rust besloot Gerardo Martino dan toch eindelijk Messi in de ploeg te brengen. Het sorteerde gelijk effect.

Met een heel fraai balletje stelde Messi Alba in staat om een haarfijne assist te leveren op Benjamin Cremaschi. Voor laatstgenoemde was de bal simpelweg binnenlopen genoeg voor een treffer: 3-2. Met die voorsprong op zak was de Messi-show eigenlijk pas net begonnen.

De Argentijn combineerde er samen met de geblondeerde Suárez lustig op los en uiteindelijk loste Messi van een meter of 25 een uitstekend geplaatst schot: 4-2. De hoofdrol bij de vijfde treffer was voor Alba, die Messi met een fenomenale steekbal alleen voor de keeper zette. De achtvoudig Ballon d'Or winnaar faalde uiteraard niet: 5-2.

De laatste goal was van grote schoonheid. Na een werkelijk schitterende aanval gaf Suárez briljant voor op Messi, die van dichtbij vogelvrij binnen kon lopen. Het was pas zijn eerste hattrick in de Amerikaanse competitie.