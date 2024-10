Lindhout krijgt ondanks controverse opnieuw topduel, ook arbiter Feyenoord - Ajax bekend

De KNVB heeft scheidsrechter Allard Lindhout opnieuw aangewezen voor een topduel in de Eredivisie. Na afgelopen weekend de leiding te hebben gehad over AZ - PSV, reist de 37-jarige arbiter zondag naar Stadion Galgenwaard voor FC Utrecht - Feyenoord.

FC Utrecht - Feyenoord betekent het duel tussen de huidige nummers twee en vier van de ranglijst. De ploeg van trainer Ron Jans wist tot dusver 22 punten te verzamelen uit acht wedstrijden. Feyenoord behaalde zes punten minder en staat vierde met 16 punten.

Lindhout krijgt assistentie van Joost van Zuilen en Rens Bluemink. Ingmar Oostrom is de vierde official. Vanuit het VAR-centrum in Zeist is Jeroen Manschot de VAR, geassisteerd door Patrick Inia.

De aanstelling van Lindhout is opvallend te noemen, daar hij afgelopen weekend nog alle ogen op zich gericht kreeg tijdens AZ - PSV. Lindhout gaf David Møller Wolfe van AZ een rode kaart nadat hij de doorgebroken Guus Til naar de grond werkte.

Met die beslissing was lang niet iedereen het eens. Kenneth Perez begreep er niets van, zo vertelde hij bij ESPN. "De bal is totaal niet onder controle. Niemand krijgt rood voor domheid. Tuurlijk was deze overtreding zeer dom, maar dat is geen reden om iemand een rode kaart te geven."

Møller Wolfe kon zelf wel begrip opbrengen voor de beslissing van Lindhout. "Ik moet de ruimte tussen mezelf en Maxim dichtlopen. Til kan dan lopen, en dan is er contact en kan de scheidsrechter rood geven. Het is een beetje streng, vind ik, maar ik begrijp zijn beslissing volledig."

Klassieker onder leiding van Danny Makkelie

Ook de aanstelling voor de eerstvolgende Klassieker tussen Feyenoord en Ajax is bekendgemaakt door de KNVB. Het duel in De Kuip, dat op woensdag 30 oktober wordt afgewerkt, staat onder leiding van Danny Makkelie.

Feyenoord - Ajax stond oorspronkelijk op 1 september gepland, maar kon toen niet doorgaan vanwege de politiestakingen. Door het overvolle speelprogramma was het een flinke puzzel voor de KNVB om een inhaalmoment te vinden.