Lille vist achter het net met bod van zeven miljoen euro in de Eredivisie

Lille OSC hoeft voorlopig niet te rekenen op de komst van Osame Sahraoui. Voetbal International meldt maandag dat sc Heerenveen een bod van zeven miljoen euro exclusief bonussen op de 22-jarige vleugelaanvaller heeft afgewezen. Over een eventueel tweede bod is nu nog niets bekend.

Voetbal International wist eerder deze maand al te melden dat Lille een bod wilde gaan uitbrengen op Sahraoui, die in Heerenveen vastligt tot medio 2026. Volgens technisch directeur Ferry de Haan is er momenteel 'weinig te vertellen' en zijn de Friezen niet van plan Sahraoui tussentijds te laten gaan.

Sahraoui wordt ook gevolgd door Stade Rennes en OGC Nice, al hebben die clubs nog nog bod neergelegd bij het management van de Noorse buitenspeler. Het is in ieder geval duidelijk dat de talentvolle flankspeler in de gaten wordt gehouden door buitenlandse scouts.

Zijn goede prestaties in het shirt van Heerenveen gingen tevens niet aan de bondscoach van het Noorse elftal voorbij: Sahraoui maakte tegen Jordanië afgelopen september zijn debuut. Hij gaf meteen een assist in een 6-0 overwinning.

Sahraoui maakte medio 2022 de overstap van het Noorse Valerenga IF naar Heerenveen. De Friezen betaalden circa anderhalf miljoen euro voor de linkspoot, die ook als rechtsbuiten en aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Sahraoui kwam in 38 wedstrijden voor Heerenveen tot 5 treffers.

Eerder werd al bekend dat Heerenveen Thom Haye niet tussentijds naar Como wil laten vertrekken. Kees van Wonderen hield de middenvelder in dat kader zondag tegen AZ (2-2) op de bank, al gunde hij Haye wel een invalbeurt.

Lille onderzocht onlangs ook de mogelijkheden om Ajax-spits Chuba Akpom naar Frankrijk te halen. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de Amsterdammers de Engelsman niet al na een halfjaar willen laten vertrekken.

