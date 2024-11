Liefst negen onvoldoendes op dramatische avond voor Feyenoord in de Champions League; zwakste schakel krijgt een 4

Feyenoord heeft woensdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Champions League. In de eigen Kuip verloren de Rotterdammers met 1-3 van Red Bull Salzburg. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van de Rotterdammers zoals vanouds met een rapportcijfer.

Feyenoord legde een uitermate teleurstellende wedstrijd op de mat. De Stadionclub leek het kwakkelende Salzburg op een goed moment te treffen, maar kwam zeer teleurstellend voor de dag. Niet alleen de aanvallers wisten niks klaar te spelen, ook de verdedigers zagen er bij met name de eerste twee tegengoals slecht uit.

Timon Wellenreuther, die weer mocht keepen omdat Justin Bijlow niet fit was, leidde de 0-1 in door miscommunicatie met Igor Paixão. Overigens stond doelpuntenmaker Karim Konaté daar helemaal vrij, wat centrale verdedigers Gernot Trauner en Dávid Hancko aangerekend mag worden. Laatstgenoemde veroorzaakte bovendien nog een penalty in de sloftase.

Ook de middenvelders beleefden een zware avond. De normaal zo stabiele Hwang In-beom en Quinten Timber zakten flink door het ijs, en ook Luka Ivanusec wist geen potten te breken.

Bart Nieuwkoop was onzichtbaar als rechtsbuiten, Ibrahim Osman had moeite met zijn rol als spits en Igor Paixão was de zwakste aan de kant van Feyenoord. Anis Hadj Moussa en Chris-Kévin Nadje hadden een wisselende invalbeurt: eerstgenoemde tekende nog voor de 1-2 na een goede actie, laatstgenoemde kreeg rood in de tweede helft. Al met al een dramatische avond voor de Rotterdammers.

Timon Wellenreuther: 4,5

Jordan Lotomba: 5

Gernot Trauner: 5,5

Dávid Hancko: 5,5

Hugo Bueno: 6

Hwang In-beom: 5

Luka Ivanusec: 5

Quinten Timber: 4,5

Bart Nieuwkoop: 5

Ibrahim Osman: 5

Igor Paixão: 4

Chris-Kévin Nadje: 5

Anis Hadj Moussa: 6,5