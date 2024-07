Liefst drie spelers van Nederlands elftal missen bij gele kaart halve finale EK

Drie spelers van het Nederlands elftal staan op scherp en kunnen zich in de kwartfinale tegen Oostenrijk of Turkije geen nieuwe gele kaart veroorloven. Zo kreeg Denzel Dumfries geel in het gewonnen duel met Roemenië (0-3), terwijl Joey Veerman en Jerdy Schouten in de groepsfase al geel pakten.

Het Nederlands elftal staat in de kwartfinales van het EK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelde een overtuigende wedstrijd en was veel sterker dan Roemenië: 0-3. Cody Gakpo was met een doelpunt en assist de absolute smaakmaker, invaller Donyell Malen was met twee goals tevens belangrijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de kwartfinales (zaterdag, om 21:00) treft Oranje de winnaar van het duel tussen Oostenrijk en Turkije, dat later op dinsdagavond gespeeld wordt. Dumfries, Veerman en Schouten mogen dan zeker geen gele kaart pakken, want voor een eventuele halve finale zouden zij geschorst zijn.

Spelers krijgen op het EK bij twee gele kaarten een schorsing van één duel. De kaarten worden pas kwijtgescholden na de kwartfinale.

Zeker Dumfries zal balen van zijn gele kaart, die hij kreeg vanwege tijdrekken in de 78ste speelminuut van het duel met Roemenië. De rechtervleugelverdediger hield de bal te lang in de hand voor het ingooien.

Mocht Nederland erin slagen ook de kwartfinale te overleven, dan volgt er in de halve eindstrijd een confrontatie met Engelang of Zwitserland.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties