Lichtzinnig Arsenal moet even billenknijpen, maar trekt zege tÃ³ch over de streep

Lichtzinnig Arsenal moet even billenknijpen, maar trekt zege tóch over de streep

Zaterdag, 2 december 2023 om 18:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:13

Arsenal heeft zaterdag zijn tiende Premier League-zege van het seizoen geboekt. De ploeg van manager Mikel Arteta kwam tegen Wolverhampton Wanderers al vroeg op een comfortabele voorsprong dankzij treffers van Bukayo Saka en Martin Ødegaard, maar moest door een late treffer van Matheus Cunha alsnog billenknijpen: 2-1. Arsenal komt als koploper op 33 punten en kan rustig kijken wat de concurrentie dit weekend doet.

The Gunners plaatsten zich afgelopen woensdag overtuigend voor de knock-outfase van de Champions League door RC Lens met 6-0 te verslaan. Arteta wijzigde zijn basiself ten opzichte van dit duel tegen Wolverhampton slechts op één plek. Leandro Trossard kwam in de ploeg voor Kai Havertz, die tegen Lens de openingstreffer voor zijn rekening nam.

Arsenal wist ook tegen Wolverhampton al vroeg de ban te breken, want binnen zeven minuten was de voorsprong voor de Londenaren een feit. Saka zette zelf de aanval op en kreeg de bal met enig geluk mee na een pass van Takehiro Tomiyasu, waarna hij de 1-0 aantekende.

Er stond nog geen kwartier op de klok toen Arsenal erin slaagde om de marge te verdubbelen. Oleksandr Zinchenko ging een combinatie aan met Gabriel Jesus en hield vervolgens het overzicht. De linksback legde terug op Ødegaard, die simpel kon binnenschuiven: 2-0.

De thuisploeg wilde doordrukken via Gabriel Martinelli, al trof de Braziliaan met een geplaatst schot de buitenkant van de paal. Op slag van rust was het juist het elftal van Arteta dat door het oog van de naald kroop na een korte terugspeelbal van Zinchenko. Hee-Chan Hwang kon net niet onderscheppen, waardoor David Raya redding wist te brengen.

Arsenal nam na de snelle 2-0 al gas terug en liep vroeg in de tweede helft bijna tegen een aansluitingstreffer aan. Declan Rice liet zich in de luren leggen door Matheus Cunha. De aanvaller van the Wolves probeerde het met een schot in de korte hoek, maar zag Raya pareren.

Door de comfortabele voorsprong maakte Arsenal geen aanstalten om op jacht te gaan naar de 3-0. Saka was daar in het laatste kwartier nog wel dichtbij, maar zijn afstandsschot scheerde net over de lat.

De lichtzinnigheid van the Gunners werd in de slotfase afgestraft door Cunha, die de bal veroverde van Zinchenko en fraai binnenschoot: 2-1. De aansluitingstreffer van Wolverhampton kwam alleen te laat. Invaller Eddie Nketiah had Arsenal nog vroegtijdig in veilige haven kunnen schieten, echter trof hij de paal.