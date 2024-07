Licht aan het einde van de tunnel voor zeer onfortuinlijke Mattijs Branderhorst

Er kan spoedig een einde komen aan het weinig gelukkige huwelijk tussen FC Utrecht en Mattijs Branderhorst. De keeper die werd gehaald als eerste doelman en daarna snel op het tweede plan raakte, kan de Domstad (tijdelijk) achter zich laten. Fortuna Sittard is volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf 'druk doende' om Branderhorst op huurbasis over te nemen van Utrecht.

Het verhaal van de dertigjarige goalie is bekend. Branderhorst was bij NEC de onbetwiste nummer één onder de lat, toen de Nijmegenaren in de zomer van 2022 besloten in de persoon van Jasper Cillessen een nieuwe eerste doelman te halen.

Het gevolg: Branderhorst was veroordeeld tot een jaar tweede viool spelen. Een jaar later bood Utrecht uitkomst. Bij de Domstedelingen kon hij eerste keeper worden en dus trok Branderhorst naar het midden van het land. Niet veel later trok Utrecht Vasilios Barkas aan en was de in Tiel geboren lijnkeeper toch weer op het tweede plan beland.

Afgelopen seizoen was Branderhorst voor het tweede jaar op rij niet de eerste keus onder de lat. Hij staat niet open voor nog zo'n jaar en dus hoopt Branderhorst deze zomer een transfer te maken.

Fortuna wil hem verlossen uit zijn lijden. De club van trainer Danny Buijs waagt momenteel een poging om Branderhorst te huren van Utrecht. Het is onbekend of de nummer zeven van het afgelopen Eredivisie-seizoen openstaat voor een tijdelijk vertrek van de doelman.

Wel is duidelijk dat, mocht Branderhorst de Galgenwaard achter zich laten, Utrecht Michael Brouwer als nieuwe tweede keeper wil aantrekken. De 31-jarige Apeldoorner mag vertrekken bij Heracles.

Brouwer kan Almelo achter zich laten vanwege een ongewone situatie. Hij ligt al elfenhalf jaar vast bij Heracles en zou bij een nieuwe contractverlenging volgens de wetgeving een contract voor onbepaalde tijd moeten krijgen. Dat willen de Heraclieden niet en dus mag Brouwer ondanks een doorlopend contract gratis verkassen. De kans bestaat dat hij zijn heil in Utrecht zoekt.

