‘Lewandowski wijst duizelingwekkend voorstel af: spits wil in Barcelona blijven’

Robert Lewandowski heeft een aanbieding uit Saudi-Arabië afgeslagen, zo meldt Mundo Deportivo. De Poolse topschutter van FC Barcelona wil zijn club niet verlaten en heeft daarom vriendelijk bedankt voor het aanbod.

Lewandowski ontving een aanbieding van een niet nader genoemde Saudische club, die liefst honderd miljoen euro bruto overhad om de Pool te overtuigen van een overstap naar het Midden-Oosten.

De afwijzing komt niet geheel uit de lucht vallen. Lewandowski wees eerder al aanbiedingen uit Saudi-Arabië af en wilde zelfs in zijn tijd bij Bayern München altijd al voor Barcelona spelen. Daar heeft de 35-jarige spits zijn plek inmiddels gevonden.

Lewandowski kwam in de zomer van 2022 over van Bayern, dat 45 miljoen euro overhield aan de verkoop. In zijn eerste seizoen werd hij direct kampioen van Spanje. Bovendien veroverde Lewandowski in dat eerste seizoen direct de Pichichi-trofee, de prijs voor de topscorer van LaLiga (23 doelpunten).

Dit seizoen begon Lewandowski enigszins moeizaam, maar de teller in LaLiga staat inmiddels wel weer op dertien treffers en acht assists. Afgelopen weekend speelde Lewandowski naar eigen zeggen zijn beste wedstrijd voor Barça, in het met 1-3 gewonnen duel met Atlético Madrid. Lewandowski scoorde en leverde twee assists in Cívitas Metropolitano.

Lewandowski heeft bovendien al meermaals aangegeven zich thuis te voelen bij Barcelona, waar hij nog tot medio 2026 vastligt. Lewy heeft daarnaast aangegeven na zijn actieve spelerscarrière ook in Barcelona te willen blijven wonen.

Momenteel ligt de focus van Lewandowski op het nationale team. Als hij er dinsdag met Polen in slaagt om Wales te verslaan, komt de ploeg van bondscoach Michal Probierz op EURO 2024 in Groep D terecht. Frankrijk, Oostenrijk en Nederland zijn al zeker van hun plek in de poule. Polen of Wales wordt de eerste tegenstander van Oranje op het EK.

Met Barcelona maakt Lewandowski nog een kleine kans op het landskampioenschap. In de Champions League zijn de Catalanen in de kwartfinale gekoppeld aan Paris Saint-Germain.

