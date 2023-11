Lewandowski komt mogelijk niet in actie op het EK na inktzwarte avond met Polen

Polen kan zich niet meer via de reguliere route plaatsen voor het EK 2024 in Duitsland. Vrijdagavond wist de ploeg van bondscoach Michal Probierz niet te winnen van Tsjechië (1-1), waardoor een tweede plek in Groep E niet meer haalbaar is. Albanië is als groepshoofd zeker van EK-deelname, terwijl Tsjechië en Moldavië komende maandag strijden om het laatste ticket. Polen kan zich alleen nog plaatsen via de Nations League.

Polen - Tsjechië 1-1

Probierz koos voor een formatie met drie centrumverdedigers en twee wingbacks. SC Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz stond in het hart van de verdediging, terwijl voormalig Feyenoord-middenvelder Sebastian Szymanski op de bank begon. Robert Lewandowski stond in de spits.

De wedstrijd begon nog goed voor Polen, dat in de 38ste speelminuut op voorsprong kwam. Een voorzet vanaf de linkerkant belandde via Tsjechië-doelman Jindrich Stanek voor de voeten van Jakub Piotrowski, die van dichtbij kon afronden: 1-0.

In de openingsfase van de tweede helft ging het plotseling mis voor de Polen. Na een carambole voor het doel van Wojciech Szczesny kreeg Tomás Soucek de bal aangespeeld, waarna hij geen moment twijfelde en direct uithaalde. De middenvelder van West Ham United zette de Tsjechen naast Polen.

In het restant van de wedstrijd gingen beide teams nog nadrukkelijk op zoek naar een treffer, maar die werd niet meer gevonden.