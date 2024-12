'Lethargische' Zirkzee krijgt een 1 in Britse media na horroravond met Manchester United

Joshua Zirkzee kende maandag een avond om zeer snel te vergeten. De spits van Manchester United werd bij een 0-2 achterstand tegen Newcastle United om tactische redenen naar de kant gehaald. Na afloop van de wedstrijd, die ook in 0-2 eindigde, is de Britse pers keihard over de Nederlander.

Zirkzee speelde, net als zijn teamgenoten, een belabberde eerste helft op Old Trafford. Alexander Isak en Joelinton zetten de bezoekers al vroeg op een 0-2 voorsprong. Man United-trainer Rúben Amorim besloot Zirkzee daarop vroegtijdig naar de kant te halen voor Kobbie Mainoo.

"Zijn race is na dit alles goed en wel gelopen bij United", concludeert Man United-volger Samuel Luckhurst van Manchester Evening News. De spits krijgt een 1 toebedeeld. "Hij werd in de 33ste minuut naar de kant gehaald, nadat hij het publiek irriteerde met zijn lethargische spel."

"Zijn wissel werd uitgebreid toegejuicht, wat slecht was", is Luckhurst kritisch op de aanhang van the Red Devils. Amorim, die het zwaar heeft, krijgt een 4. "Mainoo uit de basis halen was zijn domste beslissing tot nu toe."

"United zou nooit winnen met twee spitsen die alles mis schieten en middenvelders die hun beste tijd hebben gehad", is Luckhurst naast Zirkzee ook bijzonder kritisch op Rasmus Højlund, Casemiro en Christian Eriksen, die respectievelijk een 3, 2 en een 4 krijgen van de journalist.

Net als Manchester Evening News deelt ook GOAL een 1 uit aan Zirkzee. "Hij stond er totaal verloren bij. Zijn passingpercentage van 33 procent zei alles, net als het moment dat hij in de 33ste minuut onder luid gejuich naar de kant werd gehaald."

Man United staat door de zege op een haast ongelooflijke veertiende plaats. De ploeg van Amorim gaat zondag op bezoek bij het Liverpool van Arne Slot, die met zijn ploeg goed op weg is naar de landstitel. Een week later wacht Man United het FA Cup-affiche met Arsenal, in Londen.