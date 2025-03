Leonne Stentler ziet opvallend 'gedrag' van Jorthy Mokio bij Ajax

Jorthy Mokio verdedigt zijn opponent op zeer opvallende wijze, zo concludeert Leonne Stentler in de studio van de NOS. De analiste haalt fragmenten aan van de middenvelder van Ajax, die tegen PEC Zwolle zijn man verdedigde zonder naar de bal te kijken.

“Ik heb het gevoel dat ik iedere week concludeer dat Ajax niet al te best speelt, effectief is en dat Ajax met een beetje geluk die wedstrijd over de streep trekt”, zo begint Stentler over Ajax. “Daarom heb ik nu besloten iets anders te laten zien.”

“PEC Zwolle scoorde namelijk bijna uit een corner en het verdedigende werk van Mokio viel daarbij op. Hij keek namelijk alleen maar naar Dylan Vente en hij reageerde puur op wat Vente ging doen.”

“Vente sprong op, waarna Mokio ook sprong. Maar dan ben je volgens mij per definitie te laat met reageren. Hij had ook geen enkel idee waar die bal ging komen, hij keek niet eens.”

“Andere spelers zie je ook wel gefocust op hun tegenstander, maar die spelers zie je ondertussen ook wel af en toe kijken waar de bal is”, vervolgt Stentler.

“Later in de wedstrijd zag je ook nog een hoekschop waarbij hij opsprong met zijn tegenstander, terwijl de bal helemaal niet in de buurt kwam. Maar goed, hij is pas zeventien en dat gaat hij nog leren”, aldus de analytica.

Mokio kreeg een basisplek van trainer Francesco Farioli in het gewonnen duel met PEC Zwolle (0-1). Hij kreeg de voorkeur boven Jordan Henderson en maakte de negentig minuten vol.