Leicester City ontslaat trainer vrouwenteam wegens relatie met speelster

Willie Kirk moet op zoek naar een nieuwe baan. De trainer van het vrouwenteam van Leicester City is ontslagen omdat hij een relatie met een speelster heeft (gehad).

Kirk werd eerder deze maand op non-actief gesteld door de Women's Super League om 'te helpen bij een intern proces'. De Schot stond daarom in de afgelopen drie wedstrijden niet langs de lijn bij Leicester.

"Na een uitgebreide interne disciplinaire procedure en met respect voor de verplichtingen van de club op het gebied van individuele privacy, is de conclusie dat Willie de gedragscode van het team heeft geschonden in een mate die zijn positie onhoudbaar maakte", laat Leicester weten.

"De gedragscode, die vóór de start van het huidige seizoen is opgesteld en geïmplementeerd, maakt deel uit van de voortdurende inzet van de club om het vrouwenvoetbal te professionaliseren. In het team heerst een prestatiegerichte cultuur onder spelers, coaches en technische staf."

"De verantwoordelijkheden van het eerste team van de LCFC Women blijven bij Jennifer Foster, ondersteund door Stephen Kirby. De club begint ondertussen met het proces van het aanstellen van een nieuwe, permanente manager."

Foster, de eigenlijke assistent-trainer, nam de honneurs waar bij afwezigheid van Kirk. Samen met veldtrainer Kirby gaat zij voorlopig leiding geven aan het vrouwenteam van Leicester. Bij afwezigheid van Kirk boekte het trainersduo al een groot succes door ten koste van Liverpool de halve finale van de FA Cup te halen.

In de Women's Super League liep het wat minder met nederlagen tegen Tottenham Hotspur en Brighton & Hove Albion. Kirk kwam in de zomer van 2022 bij Leicester terecht. in eerste instantie zou hij directeur voetbalzaken worden, maar na het vertrek van Lydia Bedford schoof hij door naar het trainersstoeltje.

