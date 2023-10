Legia Warschau beticht AZ van leugens en wijst ook naar chaos in Enschede

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 21:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:14

Legia Warschau heeft een statement gepubliceerd naar aanleiding van de gebeurtenissen na de wedstrijd tegen AZ. Na het Conference League-duel in Alkmaar werden Legia-spelers Radovan Pankov en Josué Pesqueira opgepakt door de politie. Een vechtpartij vlak bij de spelersbus, waarbij een beveiliger gewond raakte, zou de aanleiding zijn geweest voor de aanhoudingen. Dariusz Mioduski, voorzitter en eigenaar van Legia, deed tevergeefs een poging om zijn spelers vrij te pleiten bij het politiebureau in Alkmaar.

Volgens de geruchten zouden Pankov en Josué na het duel in het AFAS Stadion een poging hebben gewaagd om de spelersbus te betreden, maar de beveiliging liet de verdedigers er niet langs. Na een poging om een deur te forceren volgde een vechtpartij, waarbij een beveiliger een hersenschudding en een gebroken elleboog opliep. Hij zou zijn afgevoerd naar het ziekenhuis, waarna de spelers werden aangehouden. Mioduski hoopte zijn spelers donderdagnacht vrij te krijgen, maar kreeg te horen dat het duo de nacht moest doorbrengen in de cel. Onder de sociale mediakanalen van AZ zijn honderden woedende reacties van Legia-fans te lezen, die de Alkmaarders onder meer beschuldigen van xenofobie. Het statement van Legia is naast het Pools en Engels ook in het Nederlands te lezen. Het volledige statement:

"De gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de wedstrijd AZ - Legia Warschau mogen in een beschaafde wereld geen plaats hebben", begint de Poolse club zijn statement. "De veiligheid van de deelnemende teams, met name het gastteam, is de basis van het functioneren van de hele voetbalfamilie. Terwijl de geschiedenis gevallen kent van aanvallen door fans op teams, spelers, families en nauw betrokkenen of fans van uitwedstrijden, blijft de situatie waarin het gastteam wordt aangevallen door medewerkers van de gastheer en de politie ongekend in de geschiedenis van het wereldvoetbal. Op sociale media zijn tientallen video's van dit incident te vinden. Wie de agressor was, wie provoceerde en wie zich schandalig gedroeg, is duidelijk, maar niet voor de Nederlandse zijde."

"Volgens de UEFA-regels is de thuisspelende club verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in het stadion voor, tijdens en na de wedstrijd. De verplichting van de gastheer is om samen te werken met de politie om de veiligheid van de spelers, vertegenwoordigers van de clubdelegatie en meegereisde fans te waarborgen. Over de feiten hoeven we niet te discussiëren, maar de Nederlandse zijde lijkt ze in hun verklaring in twijfel te trekken, vandaar dat we hebben besloten deze verklaring af te geven. Naar onze mening is het overduidelijk dat het verhaal in de verklaring van de Nederlandse zijde één doel heeft: de waarheid vermengen met leugens. Legia Warschau wordt de schuld gegeven voor het gebrek aan professionaliteit bij de organisatie van UEFA-competities."

Bizar! Exclusieve beelden vanuit de Legia-spelersbus tonen conflict tussen Legia medewerkers/spelers en de Nederlandse mobiele eenheid. #AZLEG pic.twitter.com/0OlwOslm1O — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 5, 2023

"We presenteren de feiten opnieuw, en geen meningen, over wat er in de stad en in het stadion is gebeurd: een uur na de wedstrijd ontstond een schandalige situatie in het stadion. De ordediensten van AZ en de politie zorgden niet voor de veiligheid van de spelers en medewerkers van Legia, evenals hun voorzitter. Degenen die verantwoordelijk waren voor de veiligheid vielen zelf veel vertegenwoordigers van onze club aan en schonden hun fysieke integriteit. De ongegronde arrestatie van onze vertegenwoordigers vond een uur na de wedstrijd plaats, toen een deel van onze spelers niet in de teambus werd toegelaten, vermoedelijk vanwege een vermeende dreiging door Legia-fans bij de spelersbus. Op dat moment waren er echter geen Legia-fans in de buurt van het stadion."

"Tijdens de voorbereidingen op de wedstrijd, na de publiekelijk aangekondigde beslissing van de burgemeester van Alkmaar om onze fans de toegang tot Alkmaar te ontzeggen, verzocht AZ om het ophalen van tickets voor onze fans in Den Haag, op 85 kilometer afstand. Dit was een moeilijk te begrijpen en ongebruikelijk verzoek, maar onze club stemde uiteindelijk in met deze beslissing, waar honderden van onze fans gebruik van maakten. In een poging de spanningen te verminderen, stelden we redelijkerwijs voor om een tweede punt voor het ophalen van tickets op te zetten, maar dit voorstel werd niet positief ontvangen."

"Volgens onze informatie werd tijdens en na de wedstrijd geen enkele Legia-fan door de ordediensten of de Nederlandse politie gearresteerd. De enigen die na de wedstrijd onder bizarre voorwendselen en met schending van alle principes van de rechtsstaat en de organisatie van UEFA-evenementen werden gearresteerd, waren twee Legia-spelers. Tijdens de wedstrijd was er geen ongepast gedrag van onze fans, er werden geen pyrotechnische middelen ontstoken. Het is vermeldenswaardig dat in de nacht voor de wedstrijd vuurwerk werd afgestoken voor het hotel van onze spelers, wat de regeneratie en rust voorafgaand aan de wedstrijd verstoorde. Deze incidenten waren zeker niet het werk van onze fans."

"De informatie in de verklaring van de stad Alkmaar, de politie en AZ over het onderzoek naar 'mogelijke stappen om tegenstanders van dit risicoprofiel uit Europese bekers te sluiten' beschouwen we als verdere provocatie. We eisen dat er een einde komt aan de schending van de goede naam van Legia Warschau."

Eerdere ongeregeldheden in Alkmaar en Enschede

"Dit is niet het eerste incident van deze aard. We zijn ons bewust van het belang van veiligheidskwesties, maar we weten ook dat dit niet het eerste incident van deze aard was in Nederlandse stadions de afgelopen tijd, inclusief het stadion en de stad Alkmaar. Vertegenwoordigers van Legia Warschau staan in contact met clubs die vergelijkbare ervaringen hebben gehad. Tijdens de wedstrijd tegen West Ham United in het seizoen 2022/23 werden fans uit Londen, inclusief spelersfamilies en clubvertegenwoordigers, aangevallen door de thuissupporters op de VIP-tribune. Hammarby IF had vergelijkbare schokkende ervaringen tijdens een wedstrijd tegen FC Twente in juli van dit jaar, waarbij een soortgelijke 'afsluiting van de stad voor Zweden' plaatsvond."

"AZ en de Nederlandse autoriteiten kunnen de situatie selectief 'rechtvaardigen' zoals ze willen. Ze kunnen hun stadsfeest als voorwendsel gebruiken en beschuldigingen gebruiken om van de slachtoffers daders te maken, maar we zijn ervan overtuigd dat feiten en waarheid zullen zegevieren. Als Legia Warschau verzekeren we dat we er alles aan zullen doen om deze zaak volledig op te helderen. We zullen de eer van de club, zijn spelers en medewerkers verdedigen op basis van feiten en zo gedetailleerd mogelijk de situatie ophelderen, die in geen enkele sportcompetitie zou mogen plaatsvinden."

"Dank u voor de steun die we hebben ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de stad Warschau, de UEFA, de Poolse Voetbalbond, Poolse en buitenlandse clubs en veel goedwillende mensen. Legia, altijd samen! Tot zondag!", sluit de club het statement af.