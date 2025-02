Leeds United zet reuzenstap richting Premier League dankzij raket van topscorer Joël Piroe

Leeds United heeft maandagavond geweldige zaken gedaan in het Championship. In de Yorkshire Derby waren the Whites op Bramall Lane met 1-3 te sterk voor Sheffield United.

Bij de thuisploeg zat Nederlander Gustavo Hamer op de bank. De middenvelder van Sheffield kampte in de afgelopen weken met pijntjes. Namens Leeds stonden verdediger Pascal Struijk en spits Joël Piroe wél aan de aftrap.

In de veertiende minuut kwam Leeds op achterstand door een ongelukkig moment van doelman Illan Meslier. De Fransman tikte een bal die terugkwam van de paal zo in zijn eigen doel: 0-1.

Pas in het tweede bedrijf wist Leeds zich te herpakken. Junior Firpo, voormalig linksback van FC Barcelona, knikte de bal achter doelman Michael Cooper: 1-1. Firpo nam ook een belangrijke rol op zich bij de late tweede treffer van Leeds.

De Spanjaard verlengde een hoekschop met zijn hoofd, waardoor Ao Tanaka bij de tweede paal kon toeslaan met een kopbal: 1-2. Het slotakkoord was voor Wijchenaar Piroe, die zich daardoor topscorer van het Championship mag noemen.

Piroe ontving de bal aan de rand van het strafschopgebied van Daniel James, om vervolgens verwoestend uit te halen richting het vijandelijke doel: 1-3. Piroe staat dit seizoen al op 15 competitiedoelpunten.

Door de zege zet koploper Leeds (75 punten) een reuzenstap richting de Premier League. De voorsprong op naaste achtervolger Sheffield (70 punten) bedraagt liefst vijf punten. Nummer drie Burnley (68 punten) volgt op gepaste afstand.