Lech Poznan zet John van den Brom vanwege twee redenen op straat

John van den Brom is ontslagen als trainer van Lech Poznan, zo maakt de Poolse club bekend via de officiële kanalen. De Nederlandse oefenmeester stond er sinds de zomer van 2022 aan het roer.

“We hebben besloten om de samenwerking te beëindigen”, geeft sportief directeur Tomasz Rzasa aan via de clubkanalen. “We hebben de situatie lang geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat dit het beste is.”

“John heeft het vorig seizoen geweldig gedaan. De fans zullen de historische wedstrijden tegen Villarreal, FK Bodø/Glimt, Djurgardens IF en Fiorentina lang blijven herinneren. Daarom zijn we hem dankbaar.”

De sportief directeur geeft vervolgens aan dat het huidige seizoen minder succesvol is dan verwacht. “Niet alleen vanwege de vroege uitschakeling in Europa, maar ook vanwege de situatie in de competitie, waarin we al veel punten hebben verloren. We wensen John het beste in zijn trainersloopbaan.”

Van den Brom kende een sterk eerste jaar bij Poznan. Hij leidde de club naar de groepsfase van de Conference League en bereikte vervolgens de kwartfinale, waarin Fiorentina te sterk bleek. Dit seizoen werd Poznan in de voorrondes van de Conference League uitgeschakeld.

In de Poolse Ekstraklasa staat Poznan momenteel derde, met een achterstand van acht punten op koploper Slask Wroclaw. Het 2-2 gelijkspel tegen Radomiak Radom van zaterdag is Van den Brom fataal geworden.

De 57-jarige Van den Brom was eerder trainer van Jong Ajax, AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse, Anderlecht, AZ, FC Utrecht, Genk en het Saudische Al-Taawoun. Bij laatstgenoemde club werd hij na twee maanden ontslagen, waarna hij bij Poznan aan de slag ging.

