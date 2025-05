Lazio doet zichzelf en aartsrivaal AS Roma enorm plezier met late gelijkmaker tegen Juventus

Juventus is er niet in geslaagd de 0-1 voorsprong tegen Lazio om te zetten in een zege. De ploeg van trainer Igor Tudor was met tien man onderweg naar een minimale zege in Rome, maar diep in blessuretijd tekende Matías Vecino voor de 1-1 eindstand. Nummers vier Juventus en vijf Lazio hebben 64 punten uit 36 duels. Het als zesde geplaatste AS Roma is de zeer gelukkige derde met 63 punten uit 35 duels.

Lazio begon goed in Stadio Olimpico en had al in de derde minuut op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat Juve-goalie Michele Di Gregorio fraai redde op het schot van Fisayo Dele-Bashiru.

Ook het volgende moment was voor Lazio. Gustav Isaksen, ooit gelinkt aan Feyenoord, zag zijn scherpe voorzet ternauwernood worden weggetikt door Di Gregorio.

Buiten een schot van rechtermiddenvelder Alberto Costa kwam Juventus lange tijd niet, en dus was 0-0 de logische ruststand.

Na rust was er meer spektakel in Rome, waar Juve in minuut 51 op voorsprong kwam. Weston McKennie gaf scherp voor op Randal Kolo Muani, die bij de tweede paal overtuigend binnenkopte: 0-1.

De feestvreugde was van korte duur. Na het zien van de beelden kwam de arbiter van dienst tot de conclusie dat Pierre Kalulu zijn elleboog plantte in het gezicht van Taty Castellanos en dat moest de Juve-verdediger bekopen met een rode kaart.

Lazio drukte, maar ook tegen tien man hadden de Romeinen het lastig. Vlak voor tijd wees de arbiter naar de stip na een overtreding van Di Gregorio, maar door buitenspel werd de strafschop toch teruggedraaid.

Diep in blessuretijd leek Di Gregorio uit te groeien tot de absolute held van Juventus. De goalie wist nog net zijn hand tegen een schot van Boulaye Dia te krijgen, waardoor de bal niet in het net, maar tegen de paal belandde.

In minuut 96 was er toch een enorme ontlading in Olimpico. Di Gregorio had een antwoord op de kopbal van Mattia Zaccagni, maar niet op de rebound van Vecino: 1-1.